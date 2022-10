Ampel-Politiker gegen Meloni : Italien und der deutsche Zeigefinger

Europaabgeordnete von SPD, Grünen und FDP mischen sich in Italiens Regierungsbildung ein. In Rom kommt das gar nicht gut an – und die Beziehungen zu Deutschland sind ohnehin belastet.

Die Klage in Italien über einen deutschen „Putschversuch“ angesichts eines nicht genehmen Wahlverhaltens mag übertrieben sein. Dennoch dürften die italienischen Parlamentswahlen vom 25. September als jene in die Geschichte eingehen, bei denen die Nation mit dem notorisch erhobenen Zeigefinger sämtliche Vorurteile über sie so kraftvoll wie nie bestätigt hat.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Das vorerst letzte Kapitel dieser unheilvollen Beziehungsgeschichte ist der Brief dreier EU-Parlamentarier vom 4. Oktober an Manfred Weber (CSU), den Straßburger Fraktionsvorsitzenden und Parteichef der Europäischen Volkspartei (EVP). Unterzeichnet wurde das Schreiben von Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley (SPD), Daniel Freund (Grüne) und Moritz Körner (FDP). Die drei Vertreter der Berliner Regierungskoalition im EU-Parlament rufen Weber dazu auf, seinen Einfluss auf das italienische EVP-Mitglied Forza Italia geltend zu machen, damit Giorgia Meloni, Vorsitzende und Spitzenkandidatin der rechtskonservativen Partei Brüder Italiens, nicht zur neuen Ministerpräsidentin gewählt wird. Denn Meloni, so heißt es, vertrete „rechtspopulistische Positionen, die nicht mit europäischen Grundwerten vereinbar sind, die offen zur Diskriminierung von Menschen aufrufen und die die grausamsten Verbrechen in der europäischen Geschichte leugnen“.

„Die Brandmauer darf nicht fallen“

Abgesehen davon, dass die Formulierung unsinnig ist, wonach „Positionen“ zu etwas „aufrufen“ und etwas anderes „leugnen“, ist die Unterstellung haltlos, Meloni sei eine Holocaust-Leugnerin. Jedenfalls, so heißt es in dem Schreiben an Weber weiter, sei es noch „nicht zu spät, eine rechtsextreme Regierungschefin Giorgia Meloni in Italien zu verhindern“. Sollte die vom früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi 1994 gegründete und bis heute geführte christdemokratische Forza Italia „dennoch einer Regierungsbildung zustimmen und Giorgia Meloni zur Ministerpräsidentin mitwählen“, dann dürfe die Partei „keine Zukunft in der proeuropäischen Parteienfamilie der EVP haben“. Denn: „Die demokratische Brandmauer nach rechts darf nicht fallen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Italien zum Präzedenzfall für Europa wird und noch mehr rechtsextreme Parteien in ihrem Machtstreben mit konservativen Kräften paktieren.“

Die offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten und in den demokratischen Entscheidungsprozess eines befreundeten Staates hat in Italien Entrüstung über die Grenzen der Parteien und Weltanschauungen hinweg hervorgerufen. Am 25. September hatte der demokratische Souverän das Wahlbündnis von Melonis Brüdern Italiens, der rechtsnationalen Lega unter Matteo Salvini und Berlusconis Forza Italia mit einer klaren Stimmenmehrheit und damit mit dem Mandat zur Regierungsübernahme ausgestattet. Es obliegt nun Staatspräsident Sergio Mattarella, nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments am 13. Oktober eine Person mit der Regierungsbildung zu beauftragen, deren Kabinettsliste mit einer Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments rechnen kann. Doch bevor es dazu kommen kann, wollen drei EU-Parlamentarier der Berliner Koalition jenes Parteienbündnis aufgeschnürt sehen, das mehr als zwölf Millionen italienische Wähler ausdrücklich bestätigt hatten.

Die Behauptung der Straßburger Abgeordneten, die Bildung einer Rechtskoalition unter Einschluss der Brüder Italiens wäre ein „Präzedenzfall für Europa“ und würde die „demokratische Brandmauer nach rechts“ zu Fall bringen, ist nicht richtig. Berlusconi und seine Forza Italia haben schon 1994, 2001 und 2008 eine Koalition mit der postfaschistischen „Alleanza Nazionale“ unter Gianfranco Fini gebildet, aus der dann 2012 die Brüder Italiens hervorgegangen sind. Italiens Wähler haben sich noch nie um eine „Brandmauer nach rechts“ gekümmert. Die italienische Demokratie hat durch dieses Wahlverhalten keinen Schaden genommen: Rechte Regierungen sind vom Wähler eingesetzt und bei nächster Gelegenheit wieder nach Hause ge­schickt worden.

Schon der „Doppelwumms“ kam in Rom nicht gut an

Vor der Brandmauer-Belehrung aus Berlin – via Straßburg – war in Italien schon der deutsche „Doppelwumms“ nicht gut angekommen. In seltener Einmütigkeit kritisierten der scheidende parteilose Ministerpräsident Mario Draghi, dessen designierte rechtskonservative Amtsnachfolgerin Giorgia Meloni und der sozialdemokratische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni das 200-Milliarden-Euro-Hilfspaket Berlins für deutsche Verbraucher und Unternehmen zur Abfederung der explodierenden Energiekosten. Draghi warnte vor einer „gefährlichen und unstatthaften Verzerrung des Binnenmarktes“ durch die faktischen Subventionen Berlins für deutsche Unternehmen zuungunsten italienischer Wettbewerber und forderte „eine europäische Antwort“ auf die Energiekrise. Fast wortgleich äußerte sich Meloni: Auf die Energiekrise müsse eine „sofortige Antwort auf europäischer Ebene“ gefunden werden, denn nicht einmal die finanziell stabilsten Länder könnten „aus eigener Kraft eine Lösung finden“.

EU-Kommissar Gentiloni warnte vor einem „Subventionswettlauf“ zwischen EU-Mitgliedstaaten, der die „Grundsätze der Solidarität und Einheit“ infrage stellen würde. Guido Crosetto, langjähriger politischer Weggefährte und einer der engsten Vertrauten von Giorgia Meloni, bezeichnete das Vorgehen Berlins als einen „unbegreiflichen Akt des Egoismus“. Er sagte: „Noch nie, jedenfalls nicht in den vergangenen fünf Jahren, hat in Europa eine als souveränistisch verschriene Regierung so rüde und verstörend gehandelt wie jetzt Berlin.“