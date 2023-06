Wenn im Regierungsviertel von Washington von „Emily“ die Rede ist, weiß fast jeder, wer gemeint ist. In den vergangenen fünf Jahren hat die deutsche Botschafterin Emily Haber ein großes Netz an Beziehungen geknüpft. Das half ihr, umgehend nach Hause zu kabeln, wenn Gefahr drohte, und immer wieder für Berlin die Kastanien aus dem Feuer zu holen, wenn Deutschland zum Problemfall im westlichen Bündnis zu werden drohte. Sie war Frühwarnsystem für das Kanzleramt und gleichzeitig Cheferklärerin deutscher Interessen und Befindlichkeiten für die Amerikaner. Ende des Monats verlässt die Botschafterin Washington, ein Jahr später als geplant. Es ist das Ende einer Ausnahmekarriere einer deutschen Spitzenbeamtin.

Bevor sie im Sommer 2018 nach Washington zog, hatte sie ein paar Monate Zeit gehabt, sich auf den prestigeträchtigsten Posten, den das Auswärtige Amt zu vergeben hat, vorzubereiten. Sie las sich ein in Geschichte, Politik, Gesellschaft und Kultur des Landes, das ihr freilich nicht gänzlich fremd war. 1956 als Tochter des Diplomaten Dirk Oncken in Bonn geboren, hatte sie in den späten Sechzigerjahren schon einmal in Washington gelebt. Es waren die krisenhaften Jahre des Vietnamkrieges, in denen Amerikas Führungsrolle im Westen schon einmal infrage gestellt worden war und das Land mit sich selbst haderte. Später, bei der Rückkehr nach Washington, musste Haber feststellen, dass ihre Neugier, Amerika wiederzuentdecken, bei ihren Gesprächspartnern nicht in gleichem Maße erwidert wurde. Das Land war nicht an der Welt interessiert: Amerika war mit sich selbst beschäftigt. Haber kam, als Donald Trump schon eineinhalb Jahre im Weißen Haus war.