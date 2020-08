Behandlung in der Charité : Nawalnyj darf nach Deutschland ausgeflogen werden

Nawalnyjs Mitstreiter Iwan Schdanow, seine Ärztin Anastasija Wassiljewa und Nawalnyjs Frau Julia am Freitag vor der Klinik in Omsk. Bild: AFP

Der schwer kranke russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden. Dies teilte ein Arzt am behandelnden Krankenhaus am Freitag mit. Zuvor hatten Ärzte im sibirischen Omsk noch erklärt, der 44-Jährige sei nicht transportfähig. Kurz zuvor hatten die deutschen Ärzte, die den in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker im Krankenhaus im russischen Omsk untersucht haben, schon für transportfähig erklärt. Nawalnyjs Frau Julia hatte den Kreml in einem Brief um die Erlaubnis für den Transport ihres Mannes nach Deutschland gebeten.

Die Bundesregierung hatte schon am Freitagmorgen die bestmögliche medizinische Versorgung des möglicherweise vergifteten Regimekritikers gefordert. „Die wichtigste Priorität ist natürlich, dass das Leben von Herrn Nawalnyj gerettet werden kann und dass er genesen kann“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. „Wir wünschen, dass ihm jede medizinische Hilfe, die ihn hoffentlich retten kann, auch zukommt.“ Der schwere Verdacht einer Vergiftung stehe im Raum, sagte Seibert weiter. „Die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden.“ Die Bundesregierung beobachte den Umgang in Russland mit Oppositionskräften sehr genau.

Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow wies Vorwürfe einer politischen Beeinflussung am Freitag zurück; Nawalnyj nicht verlegen zu lassen sei eine „rein medizinische Erscheinung“. Auf die Frage von Journalisten, ob die Ärzte in Omsk sich mit den Spezialisten in der Berliner Charité konsultieren wollten, hatte ein Arzt des Krankenhauses am Morgen gesagt, die Moskauer Spezialisten, mit denen er gesprochen habe, seien nicht schlechter als die deutschen. Am Freitagmittag veröffentlichte Nawalnyjs Sprecherin Kira Jarmysch Fotos einer Toilette des Krankenhauses; darauf zu sehen sind Löcher in den Wänden, ein verdrecktes Stehklosett, verrostete Armaturen und ein Waschbecken ohne Seife und Handtücher. „Die Ärzte des Omsker Krankenhauses sagen, dass Alexeij in der Charité-Klinik in Berlin nicht behandelt werden muss, da die Bedingungen hier nicht schlechter sind als dort“, kommentierte Jarmysch.

Die Ärzte in Omsk, die den seit Donnerstag im Koma liegenden Oppositionellen behandeln, haben nach eigenen Angaben keine Spuren einer möglichen Vergiftung gefunden. Im Blut und im Urin seien weder Gift noch Spuren davon nachgewiesen worden, sagte der Vize-Chefarzt Anatolij Kalinitschenko am Freitagmorgen im sibirischen Omsk vor der Presse. „Wir gehen nicht davon aus, dass der Patient eine Vergiftung erlitten hat.“ Am Mittag machte die Klinik schließlich die Diagnose publik, von der es am Morgen geheißen hatte, sie könne nur den Angehörigen mitgeteilt werden.

Nawalnyj leide an einer Stoffwechselstörung, sagte der ärztliche Klinik-Leiter Alexander Murachowski am Freitag in einem Video. Ursache für die Erkrankung sei ein niedriger Blutzucker-Wert Nawalnyjs. Allerdings seien an Kleidung und Finger des Patienten auch Spuren von „industriellen chemischen Substanzen“ gefunden worden. Das sei aber ein üblicher chemischer Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. „Er wurde nicht im Blut, sondern an Nawalnyjs Haut und der Kleidung entdeckt“, sagte der Klinikleiter weiter. Nawalnys Ärztin, Anastassija Wassiljewa, teilte auf Twitter mit, dass ein niedriger Blutzucker und eine Stoffwechselstörung keine Diagnose, sondern eine Zustandsbeschreibung seien. „Sie verkaufen uns wieder einmal für Idioten: sagen kluge allgemeine Worte, aber können nicht den Grund für das Koma und eine Diagnose erstellen“, schrieb sie.

Vor der ersten Stellungnahme der Ärzte am Morgen hatte Nawalnyjs Mitarbeiter Iwan Schdanow geäußert, dass laut Polizei in Nawalnyjs Körper ein Stoff gefunden worden sei, der nicht nur für ihn, sondern auch für die Umgebung lebensgefährlich sei. Man dürfe sich ihm nur in Schutzausrüstung nähern. Auf die Frage, um welchen Stoff es sich handle, habe die Polizei geantwortet, das sei ein Ermittlungsgeheimnis. Davon war in keiner der offiziellen Stellungnahmen der Omsker Ärzte die Rede. Nach der Veröffentlichung der Diagnose kommentierte Schdanow das Video der Ärzte mit den Worten: „Aufgrund von Stoffwechselstörungen und einem niedrigen Blutzucker darf Alexej nicht transportiert werden?!“

Nawalnyj hatte sich in Sibirien zu einer politischen Reise aufgehalten, um die Regionalwahlen im September vorzubereiten. Er warb dort für seine Strategie einer so bezeichneten „klugen Abstimmung“, die darauf gerichtet ist, jede beliebige Partei zu wählen – nur nicht die Kremlpartei Geeintes Russland. Er will damit deren Dominanz in Russland brechen. Nawalnyj gilt innenpolitisch als Staatsfeind Nummer eins des Kreml.