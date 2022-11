Aktualisiert am

Proteste in Iran : Verurteilte Deutsch-Iranerin wieder im Evin-Gefängnis

Vor zwei Jahren wurde Nahid Taghavi in Iran verurteilt, weil sie sich für Menschenrechte und Meinungsvielfalt einsetzte. Nach einem Hafturlaub aus gesundheitlichen Gründen muss sie nun zurück ins berüchtigte Evin-Gefängnis.

Die in Iran zu einer langen Haftstrafe verurteilte deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist am Sonntag wieder in das berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht worden, das sie vor vier Monaten aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend verlassen durfte. „Trotz noch nicht abgeschlossener medizinischer Behandlung, aber mit erhobenem Kopf, wurde meine Mutter Nahid Taghavi gezwungen, zurück ins Evin-Gefängnis zu gehen“, erklärte ihre Tochter Mariam Claren im Online-Dienst Twitter.

Die 67 Jahre alte Taghavi war im Oktober 2020 festgenommen worden, nachdem sie sich jahrelang für Menschenrechte und besonders Frauenrechte sowie Meinungsfreiheit in Iran eingesetzt hatte. Nach Angaben ihrer Tochter wurde Taghavi sieben Monate in Einzelhaft festgehalten und mehr als tausend Stunden ohne rechtlichen Beistand vom Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden verhört. Im August 2021 wurde sie wegen „Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe“ zu zehn Jahren und wegen „Propaganda gegen das Regime“ zu acht Monaten verurteilt. Die Bundesregierung kritisierte das Urteil als „nicht nachvollziehbar“.

„Eine von unzähligen politischen Gefangenen der Islamischen Republik“

Nach Angaben ihrer Tochter war Taghavi am 19. Juli dieses Jahres aus medizinischen Gründen Hafturlaub gewährt worden. Demnach leidet ihre Mutter unter Bandscheibenvorfällen im Rücken und am Hals, unter einem Karpaltunnelsyndrom an der linken Hand sowie unter Diabetes. Ihr Gesundheitszustand hatte sich deutlich verschlechtert, nachdem sie sich im Juli 2021 mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Die in Iran geborene Architektin Taghavi lebt seit 1983 in Köln und besitzt neben der iranischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre Mutter sei „eine von unzähligen politischen Gefangenen der Islamischen Republik“, erklärte Claren. Seit dem Tod der Kurdin Mahsa Amini und der anhaltenden Revolutionsbewegung in Iran „wird die ganze Welt Zeugin der Repressalien dieses unmenschlichen Regimes“, fügte sie hinzu. Sie und ihre Familie stünden solidarisch zum iranischen Volk.

Angriffe auf Kurden im Nordirak

Amini war Mitte September von der Sittenpolizei festgenommen worden, da sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Aktivisten werfen den Behörden vor, Amini misshandelt zu haben. Ihr Tod löste landesweite Massenproteste aus.

Die iranischen Revolutionswächter griffen zuletzt abermals Ziele im benachbarten Nordirak an. Mit Raketen und Drohnen seien Stützpunkte kurdischer Separatistengruppen angegriffen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Montag. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Iran immer wieder Stellungen im Nordirak bombardiert. Teheran wirft den kurdischen Gruppen im Nordirak vor, die landesweiten Proteste zu unterstützen.