Deutsch-französische Sitzung : Über Rüstung sprechen oder nicht?

Zur konstituierenden Sitzung des deutsch-französischen Parlamentsausschusses nach den Wahlen in beiden Ländern ist eine Kontroverse darum entstanden, ob sich die Abgeordneten aus Bundestag und Assemblée Nationale mit einem ausdrücklichen Schwerpunkt auch den deutsch-französischen Rüstungsprojekten widmen sollten. Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung geht auf ein Abkommen zwischen beiden Parlamenten aus dem Jahr 2019 zurück. Ihr gehören je 50 Abgeordnete beider Seiten an, die sich mindestens zweimal im Jahr zu einer gemeinsamen Sitzung treffen. Die Abgeordneten können Regierungsmitglieder aus Berlin und Paris zu Befragungen einladen. Den Anfang in der neuen Sitzungsperiode der gemeinsamen Versammlung machten am Montag Außenministerin Annalena Baerbock und die französische Staatssekretärin für Europa, Laurence Boone.

Vor dem ersten gemeinsamen Treffen haben sich französische Abgeordnete für die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Rüstung und Verteidigung eingesetzt. In Paris wird argumentiert, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine einen fundierten Austausch der Volksvertreter zu Sicherheitsfragen notwendiger denn je mache. Als mögliches Thema wird in Paris das gemeinsame Kampfflugzeugsystem FCAS genannt, zu dem der Bundestag in den unterschiedlichen Entwicklungsetappen die Zustimmung geben muss. Während es positive Signale von der industriellen Seite gibt, herrscht in Paris der Eindruck vor, dass die deutsche Seite nicht an einem intensiven parlamentarischen Austausch interessiert sei. In der französischen Hauptstadt wird der Ko-Vorsitzende der Versammlung Nils Schmid (SPD) zitiert, der auf die Zuständigkeit der nationalen Verteidigungsausschüsse verwies.

Deutsch-französische Verschiedenheiten

Schmid argumentierte in Berlin, es sei sachlich sinnvoller, wenn die Verteidigungsausschüsse der beiden nationalen Parlamente sich in Rüstungsfragen direkt miteinander austauschten. Auf deutscher Seite wird auf die deutsch-französischen Verschiedenheiten in diesem Ressort hingewiesen. Einerseits ist die Rüstungsindustrie in Frankreich in weit stärkerem Maße staatlich geprägt als in Deutschland, also politischem Einfluss zugänglich. Andererseits hat das deutsche Parlament in Rüstungs- und Verteidigungsfragen weitaus mehr Kompetenz und Autorität als das französische; so müssen beispielsweise alle Rüstungsaufträge, die ein Volumen von 25 Millionen Euro übersteigen, eigens von den Abgeordneten des Verteidigungsausschusses gebilligt werden.

Der deutsche Gegenvorschlag lautet daher, statt der Bildung eines deutsch-französischen Unterausschusses sollten die Vorsitzenden der beiden Parlamentsausschüsse direkt kooperieren und gemeinsame Beschlussempfehlungen ausarbeiten, die dann vom deutsch-französischen Plenum debattiert werden könnten.

In der vorangegangenen Sitzungsperiode der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlungen waren vier Arbeitsgruppen gebildet worden, darunter eine zum Thema Außen- und Verteidigungspolitik. Bei der Gründungssitzung der Versammlung im März 2019 sagte der damalige Bundestagspräsident, Wolfgang Schäuble (CDU), der F.A.Z., „intensivere Beziehungen gerade in den substanziellen Fragen der Verteidigung“ seien das Gebot der Stunde, wenn man bei gemeinsamen Rüstungsprojekten und einer Sicherheitsstrategie vorankommen wolle.

Seine Nachfolgerin Bärbel Bas (SPD) appellierte zu Beginn der gemeinsamen Tagung, angesichts des russischen Aggressionskrieges dürften sich Deutschland und Frankreich nicht spalten lassen. Es gebe mitunter unterschiedliche und legitime Interessen beider Länder, die in „Fortschritte für Europa verwandelt werden“ könnten.