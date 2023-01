Ministerrat in Paris : Jetzt wieder beste Freunde?

Kurz vor dem deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag in Paris hat Präsident Emmanuel Macron eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben angekündigt. 413 Milliarden Euro will Frankreich im Zeitraum zwischen 2024 und 2030 in seine Armee investieren, kündigte Macron am Freitag an. Seine Rede konnte als französische Antwort auf das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr verstanden werden. „Wir wollen ein zuverlässiger und glaubwürdiger Verbündeter sein“, sagte Macron.

Die neue Gefahrenlage bestimmt die deutsch-französische Zusammenarbeit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Macron wollen zum Abschluss des Ministerrats im Elysée-Palast in einer gemeinsamen Erklärung eine Art Agenda 2030 verkünden. Über einen deutsch-französischen Fahrplan mit dem Zeithorizont 2030 sollen Projekte vorangetrieben werden, um die europäische Souveränität zu stärken.