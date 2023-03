Deutsch an der Oder : Wo Geschichte(n) verschmelzen

Waldemar Gielzok ist sauer. Vor einem Jahr hat die polnische Regierung die Stundenzahl für den Sprachunterricht der deutschen Minderheit gekürzt. Seitdem lernen die Kinder in Oppeln und Schlesien nur noch eine Stunde Deutsch in der Woche. „Wir haben hier einen Fall, wo polnische Staatsbürger, die sich zum Polentum bekennen, in Polen leben, Steuern abführen, plötzlich erfahren, dass die zu Geiseln in einer politischen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Polen geworden sind“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bildungsgesellschaft in Oppeln.

Die Organisation kümmert sich unter anderem um Fortbildungen für Deutschlehrer in Schlesien. Die konservativ-nationalistische Regierung in Warschau will die Bundesregierung dazu zwingen, die gut zwei Millionen polnischsprachigen Menschen in Deutschland ebenfalls als Minderheit anzuerkennen, sagt Gielzok. Und sie soll mehr Geld für Polnischunterricht an deutschen Schulen ausgeben.

Die Forderungen sind nicht neu. Sie tauchen immer mal wieder auf, ebenso wie die nach Reparationszahlungen. Dass sie momentan wieder lauter werden, hat auch damit zu tun, dass im Herbst Parlamentswahlen in Polen stattfinden. „Die Deutschen halten als Feindbild her. Antideutsche Ressentiments sind eine gute Grundlage, um eine bestimmte Wählerschaft anzusprechen“, sagt Gielzok und meint damit vor allem diejenigen, die kritisch gegenüber der Europäischen Union eingestellt sind und Deutschland mit Brüssel gleichsetzen.

Eine neue Generation

Der führende Koalitionspartner, die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), hat in aktuellen Umfragen deutlich an Zustimmung verloren, liegt mit mehr als 35 Prozent aber noch vorn. Die liberale Bürgerkoalition kommt derzeit auf etwa 30 Prozent. Vor allem im Westen Polens hat sie Unterstützung. Bei den vergangenen Parlamentswahlen 2015 und 2019 lässt sich auf Wahlkarten ein deutlicher Ost-West-Unterschied ausmachen. In den ehemals deutschen Gebieten sind die Rechten weit weniger erfolgreich.

Wer in Schlesien und Westpommern unterwegs ist, stellt schnell fest, dass sich das Verhältnis zu den Deutschen und dem deutschen Erbe in der Region in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Altbauten, Friedhöfe, Denkmäler werden gepflegt, neu entdeckt, restauriert. Gab es lange die Sorge, das wiedervereinigte Deutschland könnte sich die im Zweiten Weltkrieg verlorenen Gebiete jenseits der Oder zurückholen, existiert nun eine Generation von Polen, die nicht mehr direkt von den Kriegs- und Vertreibungstraumata betroffen ist.

Diese Reportage folgt der Oder, früher ein deutscher Fluss, heute die sehr durchlässige Grenze zwischen Polen und Deutschland. Sie beginnt in Oppeln, dem Zentrum der deutschen Minderheit, besucht Breslau, einst eine der größten Städte im Deutschen Reich, und endet in Stettin, einer Metropole in der ansonsten strukturschwachen Region im Dreieck Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Westpommern. Gerade einmal 20 Kilometer sind es vom Stadtzentrum bis zur Grenze, zwei Autostunden von Berlin.