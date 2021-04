Vor Truppenabzug : Zahl der Taliban-Angriffe in Afghanistan deutlich gestiegen

Das Gewaltniveau in Afghanistan ist unverändert hoch. Die Bundeswehr beginnt unterdessen mit dem Abzug. In einem vertraulichen Dokument zeichnet das Verteidigungsministerium ein düsteres Bild der Sicherheitslage.

Auf verlorenem Posten? Ein afghanischer Soldat an einem Checkpoint nahe der amerikanischen Militärbasis in Bagram Bild: AFP

Kurz vor dem Beginn des Abzugs der ausländischen Truppen aus Afghanistan ist das Gewaltniveau im Land unverändert enorm hoch. Im ersten Quartal des Jahres 2021 habe die Zahl der Angriffe der Taliban und anderer militanter Gruppen sogar um fast 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen, heißt es in dem jüngsten Bericht des amerikanischen Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar), der in der Nacht zum Freitag veröffentlicht wurde.

Christian Meier (cmei.), Politik Folgen Ich folge

Auch seien deutlich mehr Zivilisten getötet und verletzt worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demnach wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2021 mehr als 640 Zivilisten getötet und fast 1400 verletzt, so viele wie seit 2018 nicht. Die Zahlen beziehen sich auf Angaben der Nato-geführten Mission „Resolute Support“; die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen für Afghanistan (UNAMA) gab etwas niedrigere Zahlen an.

Mehr Kämpfe im Winter als in früheren Jahren

Seit Monaten wird in Afghanistan wieder vermehrt gekämpft, der saisonbedingte Rückgang der Gewalt im Winter machte sich in diesem Jahr weniger stark bemerkbar als sonst. Hinzu kommt, dass die Taliban in den ersten Monaten des vergangenen Jahres – direkt vor und nach ihrem Abkommen mit der amerikanischen Regierung Ende Februar 2020 – ihre Angriffe stark zurückgefahren hatten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 gab es unter der Zivilbevölkerung so wenige Getötete und Verletzte wie seit 2012 nicht. Insgesamt wurden 2020 laut UNAMA-Angaben etwa 3000 Zivilisten getötet und fast 5800 verletzt.

Seit dem Herbst haben die Aufständischen den militärischen Druck jedoch wieder spürbar erhöht – ungeachtet der Tatsache, dass sie seit Herbst in Doha erstmals direkt mit Vertretern der afghanischen Regierung über eine Friedenslösung für das Land verhandeln. Dieser Trend hält offenbar auch 2021 an. Verstärkt wird er seit Monaten durch gezielte Angriffe auf Akteure der Zivilgesellschaft, vor allem in den Städten. Gemeinhin werden die Taliban dafür verantwortlich gemacht; die Islamisten weisen dies zurück.

Die meisten Opfer im Land seien Angriffen der Taliban zuzuschreiben, hält der vom amerikanischen Kongress eingesetzte Sonderinspekteur in seinem Bericht fest. Zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen Sigar zufolge die Nato und die Vereinten Nationen, was den Anteil der Opfer betrifft, für den Regierungskräfte verantwortlich gemacht werden: Während laut den Angaben der Mission „Resolute Support“ nur etwa vier Prozent der Opfer in der Zivilbevölkerung auf das Konto der afghanischen Armee und verbündeter Kräfte gehen, sind es gemäß dem jüngsten Bericht der UNAMA 27 Prozent.

Kann die Armee sich gegen die Taliban behaupten?

Nicht nur die Zivilopfer, auch die Verluste der afghanischen Streitkräfte seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres „substantiell höher“ gewesen als im ersten Quartal des Jahres 2020. Genaue Zahlen hält die Regierung in Kabul geheim.

Beunruhigend ist in jedem Fall, dass die Zahl von „Insider-Angriffen“ auf Angehörige des afghanischen Militärs stark zugenommen hat: laut dem Sigar-Bericht um 82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mehr als doppelt so viele Soldaten wie im ersten Quartal 2020 seien durch Attacken von Kameraden getötet worden. Die Taliban umwerben verstärkt Angehörige der Sicherheitskräfte und rufen sie dazu auf, überzulaufen.

Die Zahlen belegen, wie vergeblich die Forderungen der afghanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft nach einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Gewalt bislang gewesen sind. Zugleich werfen sie noch einmal nachdrücklich die Frage auf, wie sich die Lage in Afghanistan nach dem Abzug der ausländischen Truppen entwickeln wird. Im Sigar-Bericht heißt es hierzu, es sei „unklar“, wie sich die Abzugsankündigung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden vom 14. April auf das Gewaltniveau auswirken wird.

Die Amerikaner haben in dieser Woche bereits mit dem Abzug ihrer verbliebenen etwa 2500 Truppen begonnen. Auch der Abzug der Bundeswehrsoldaten ist nun offiziell eingeleitet worden: „Unser Auftrag in Afghanistan ist beendet. Ab heute beginnt der Abzug“, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag auf Twitter mit. Zuletzt waren noch 1067 deutsche Soldaten in dem Land, vor allem im nordafghanischen Mazar-i-Scharif. Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr sollen ihren Abzug absichern. Eine entsprechende Vorlage habe Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Freitag unterschrieben, berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

Taliban wiesen Waffenruhe im Ramadan zurück

Amerikanische und andere westliche Militärs hatten wiederholt davor gewarnt, die afghanischen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Taliban alleinzulassen. Die Afghanische Nationalarmee war zuletzt vor allem auf amerikanische Luftangriffe angewiesen, um Angriffe der Taliban zurückzuschlagen. Auch benötigt sie amerikanische Kapazitäten, um ihre eigenen Flugzeuge und Hubschrauber zu warten.

Das Verteidigungsministerium zeichnete in einer Unterrichtung des Bundestags, die als Verschlusssache eingestuft war, ein eher düsteres Bild der Sicherheitslage. „In den meisten urbanen Zentren ist sie ausreichend kontrollierbar. Insgesamt leben hier knapp 60 Prozent der Gesamtbevölkerung“, stellen die Militärs in dem Papier fest, das der dpa vorlag. In weiten Teilen des Landes sei die Sicherheitslage demnach „überwiegend nicht kontrollierbar“. Die Taliban hätten einen von Präsident Aschraf Ghani gemachten Vorschlag zu einer Waffenruhe während des Ramadans abgelehnt und setzten die Angriffe auf die afghanischen Sicherheitskräfte „mit unveränderter Härte fort“.