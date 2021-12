Desmond Tutu gestorben : Ein Architekt des neuen Südafrika

Als Südafrikas prominentester Geistlicher trug der anglikanische Erzbischof Desmond stets zwei Hüte - der des moralischen Gewissens seines Landes, was selbstverständlich schien für den ehemaligen Vorsitzenden der Wahrheits- und Versöhnungskommission, und den nicht ganz so selbstverständlichen Hut des scharfzüngigen Kritikers der Regierungspartei „African National Congress“ (ANC). Dafür wurde er mitunter als Nestbeschmutzer beschimpft. Dabei blieb sich Tutu nur selbst treu: Arroganz und Anmaßung waren ihm ein Greuel, egal, ob die nun weiß oder schwarz daherkommen.

Desmond Tutu liebte die Konfrontation. Kleingewachsen und stets mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen, was ihm etwas Koboldhaftes verlieh, verfügte der Mann über einen scharfen Verstand und eine ebenso flinke wie gefürchtete Zunge. Tutu bezeichnete den zimbabwischen Präsidenten Robert Mugabe als „Karikatur eines afrikanischen Diktators“ und hielt die israelische Palästinapolitik für ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Richtig in Fahrt aber geriet Tutu immer dann, wenn die Rede auf den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma kam. Als dieser Tutus engem Freund, dem Dalai Lama, im Oktober 2014 mutmaßlich auf Druck Chinas die Einreise nach Südafrika verweigerte, wo er an einem Treffen von Friedensnobelpreisträger teilnehmen sollte, giftete Tutu über „diesen Haufen von Speichelleckern, den ich meine Regierung nennen muss“. Der ANC sah sich zu „Richtigstellungen“ veranlasst, weil Tutus Worte im tiefgläubigen Südafrika hohes Gewicht haben.

Ein Architekt des neuen Südafrika

Desmond Tutu war gemeinsam mit Nelson Mandela einer der wichtigsten Architekten des neuen Südafrika. Was die beiden Friedensnobelpreisträger einte war ihre Fähigkeit, moralische Orientierung vorzugeben. Unter dem Apartheidregime hat Tutu die Rassentrennung mit Verve als unmoralisch und unvereinbar mit Gottes Wort gegeißelt. Im demokratischen Südafrika hat er die Dominanz der einen Gruppe, der Schwarzen, über die andere, die Weißen, mit genau der gleichen Energie bekämpft.

Tutus unbedingter Wille zur Aussöhnung war schon deshalb glaubwürdig, weil er als Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission in die Abgründe des Apartheidsystems geblickt hatte. Mehr als einmal war er weinend zusammengebrochen, wenn Mitglieder ehemaliger Todesschwadronen im Austausch gegen Straffreiheit schilderten, mit welch bestialischen Methoden sie Regimegegner zu töten pflegten. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission war zwar eine Idee des ANC. Aber es war Tutu, der sie davor bewahrte, zu einem Rachetribunal zu werden. Tutu war zutiefst davon überzeugt, dass eine Abrechnung im Stil der Nürnberger Prozesse seinem Land nur Schaden zufügen könnte. Vergebung habe weniger mit christlichen Grundsätzen, als mit Realpolitik zu tun, sagte er einmal.

Aus Protest quittierte er seinen Dienst

Desmond Mpilo Tutu wurde am 7. Oktober 1931 in Klerksdorp geboren. Im Alter von zwölf Jahren zog er mit seiner Familie nach Johannesburg. Ursprünglich wollte Desmond Arzt werden, weil dafür aber das Geld fehlte, folgte er dem Beispiel seines Vaters, der Lehrer war. Tutu studierte von 1951 bis 1953 am Pretoria Bantu Normal College und unterrichte anschließend an der Johannesburg Bantu High School. Als die Apartheidregierung den „Bantu Education Act“ erließ, der qualitativ minderwertige Ausbildung für Schwarze zum Gesetz machte, quittierte Tutu aus Protest den Dienst und begann ein Theologiestudium.