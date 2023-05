Aktualisiert am

DeSantis will Präsidentschaftsbewerbung offenbar auf Twitter verkünden

Im November 2022 war DeSantis mit einem starken Ergebnis in seinem Amt als Gouverneur von Florida bestätigt worden. Bild: Reuters

Ron DeSantis gilt als größter parteiinterner Konkurrent Trumps. Seinen offiziellen Einstieg in den Wahlkampf will er offenbar auf Twitter verkünden – in einer Unterhaltung mit Elon Musk.