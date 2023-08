Aktualisiert am

DeSantis in Rye, New Hampshire Bild: Reuters

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber, Ron DeSantis, hat die Lügen seines parteiinternen Konkurrenten Donald Trump über die Präsidentenwahl 2020 zurückgewiesen. „Natürlich hat er verloren. (...) Joe Biden ist der Präsident“, sagte DeSantis in einem Interview des US-Senders NBC. Die Präsidentschaftswahl 2020 sei aber auch nicht „die perfekte Wahl“ gewesen, fügte der Gouverneur von Florida hinzu. „Ich denke nicht, dass es eine gut geführte Wahl war.“ DeSantis kritisierte unter anderem die starke Zunahme der Stimmabgabe per Briefwahl im Zuge der Corona-Pandemie.

Trump behauptet bis heute ohne Belege, er sei durch Betrug um den Sieg bei der Wahl gebracht worden. Über Wochen versuchte der frühere US-Präsident damals, den Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden nachträglich zu kippen. Vergangene Woche wurde er in diesem Zusammenhang auf Bundesebene angeklagt. Trump, der bei der Präsidentenwahl 2024 abermals antreten will, wird unter anderem vorgeworfen, eine Verschwörung gegen den Staat orchestriert zu haben. Er plädierte auf „nicht schuldig“.

Trump führt deutlich

Auch viele Wähler der Republikaner halten die Wahl 2020 für manipuliert und Biden nicht für den rechtmäßigen Präsidenten. Angesichts von Trumps Beliebtheit an der rechten Basis tun sich viele republikanische Politiker schwer damit, sich bei dem Thema klar von dem Ex-Präsidenten zu distanzieren.

DeSantis gilt im Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur als Trumps größter Widersacher. Er liegt in parteiinternen Umfragen allerdings deutlich hinter dem 77-Jährigen, der das Feld anführt. Ähnlich wie Trump wettert DeSantis regelmäßig gegen die Justiz und wertet die Strafverfolgung gegen den Ex-Präsidenten als politisch motiviert. Etliche Republikaner, darunter auch DeSantis, säen außerdem mit ihren Äußerungen im Zusammenhang mit der Abstimmung 2020 Zweifel an der Rechtmäßigkeit demokratischer Wahlen in den USA.