Im Westen der Ukraine : Die Angst vor russischen Spionen

Lemberg Hauptbahnhof, morgens um drei. Dicht an dicht Frauen, Kinder, Babys, Menschen mit Decken, Menschen mit Schlafsäcken, liegend, sitzend, stehend. Eiswölkchen vor dem Gesicht, denn es ist kalt, und die Menge füllt nicht nur die prächtige Halle aus der Zeit der Kaiser von Österreich, sondern auch den Vorplatz. Dicke Koffer versperren den Weg, man muss Slalom laufen, um durchzukommen. Vor dem Bahnhof haben die Helfer Zelte aufgebaut, schlecht geheizt und zugig, aber immerhin Zelte. Die Menschen liegen auf dem Boden, wer schlau war, hat eine Isomatte mitgebracht. Wer keine hat, bastelt Lager aus Koffern und rollt sich zusammen.

Helfer in Warnwesten oder mit gelben Binden um den Arm stehen hinter Suppenkesseln, hinter Haufen von verpackten Wurstbroten und von sortierten Pullovern, Mänteln, Mützen. Sie kommen, ohne dass man sie fragt. „Die Suppe ist noch warm“, sagen sie dann, „nehmen Sie“. Sie sind sehr freundlich, und ärgern sich nur, wenn einer ihnen sagt: „Die Suppe ist aber nur lauwarm.“ Oder wenn einer nur Käse will und nicht Wurst. Aber das kommt nicht oft vor, denn die Leute sind hungrig.

Die Leute, das sind die Flüchtlinge, die vor Russlands Krieg in der Ukraine fliehen. Lwiw im Westen der Ukraine, auf Deutsch Lemberg, ist die letzte Station vor Polen. Wer bereit ist, Stunden und Tage zu warten, kann mitfahren. Die Züge fahren ohne jeden Fahrplan, aber sie fahren. Vollgepackt bis zum Anschlag, mit Frauen, Kindern und alten Männern. Männer unter 60 sind nicht dabei, denn die dürfen nicht raus, wegen der Mobilmachung.

Jeder, der anders redet, könnte ein Spion sein

Dafür fahren manche Männer in die andere Richtung. Von Westen her rein in die Ukraine. Wenn der Zug seine Fracht in Polen entladen hat, füllt er sich drüben wieder. Nicht ganz, aber mindestens halb: Ukrainer und Ukrainerinnen aus ganz Europa, die nach Hause zurückkehren, um zu kämpfen.

Im Zug hinein in die Ukraine ist es laut. Man sitzt zwischen Müll, denn die Wagen sind seit Tagen nicht sauber gemacht worden, und man diskutiert. Ausländer sollten jetzt vorsichtig sein. Russland hat die Ukraine überfallen, jeder, der anders redet, könnte ein Diversant sein. So nennt man hier Spione oder Saboteure. „Wer bist du, hä? Was willst Du?“ Pass raus, Presseausweis raus. Diskussionen. Die Männer beruhigen sich. Dann schlafen alle ein wenig. Sie wissen, wenn der Zug in Lemberg sein wird, ist es erst drei Uhr früh, aber die Sperrstunde gilt bis sechs. Dann muss man sehen, dass man am Bahnhof in eines dieser Zelte kann, aber viel Schlaf kriegt man dort nicht. Also jetzt ein wenig pennen im Zug, Mütze über die Augen, und Knie ran gezogen, denn die Holzbank ist kurz.

Lemberg, Mittwoch früh. Die Stadt ist weit weg von der Front und es ist halbwegs ruhig. Putins Haubitzen stehen viele hundert Kilometer weiter im Osten und Norden. Sie feuern auf Kiew, Charkiw und Mariupol, aber hier an der polnischen Grenze erwartet keiner einen schnellen Panzervorstoß. Die Stadt wirkt deshalb normal, zumindest auf den ersten Blick.

An den ersten Tagen nach dem russischen Überfall gab es noch Schlangen vor Lebensmittelläden, vor Apotheken, Tankstellen und Bankautomaten, aber jetzt haben die Leute sich eingedeckt und die meisten Schlangen sind wieder weg.