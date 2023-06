Von der Vorkämpferin zur Verliererin: Irene Montero am 16. Februar im Abgeordnetenhaus in Madrid Bild: dpa

Der Fall der feministischen Vorkämpferin ist tief. Irene Montero wollte ihr Land zur europäischen Avantgarde bei den Rechten für Frauen und sexuelle Minderheiten machen. Jetzt ist die Gleichstellungsministerin von der linksalternativen Podemos-Partei schon vor den Neuwahlen am 23. Juli eine der großen Verliererinnen: Das linke Wahlbündnis „Sumar“, das sich am Wochenende offiziell registrieren ließ, hat keinen Platz mehr für sie. Selbst in ihrem eigenen Lager, dessen Mitglieder sich in Spanien gerne die „Progressisten“ (Fortschrittlichen) nennen, hat sich die Ministerin zu viele Feinde gemacht.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Irene Montero fand mit ihrer feministischen Vorzeigepolitik im Ausland oft größere Beachtung als in ihrem eigenen Land. Seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren arbeitet der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez daran, sich selbst als führender Feminist Spaniens zu profilieren: Sein aktuelles Kabinett zählt die meisten Ministerinnen in der Geschichte der spanischen Demokratie.