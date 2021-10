Nayib Bukele aus El Salvador : Der coolste Diktator der Welt

Aktualisiert am

Nayib Bukele in El Sunzal im Mai 2021 Bild: AFP

Seit Kurzem können die Salvadorianer in neuen Glaskabinen ihre Dollars in Bitcoin und zurück tauschen. Die Regierung von Präsident Nayib Bukele hat die Kryptowährung Anfang September zur zweiten Landeswährung neben dem Dollar aufgewertet. Das soll die Überweisungen der vielen Salvadorianer, die im Ausland leben, erleichtern und billiger machen. Viele Salvadorianer haben zudem kein Bankkonto. Sie können nun bargeldlose Zahlungen und Transaktionen mit Bitcoin per Handy-App tätigen. Allen Einsteigern zahlt die Regierung einen einmaligen Bonus von 30 Dollar.

Tjerk Brühwiller



„Chivo“ nennt sich die Handy-App – „cool“ in der Umgangssprache. Als cool gilt auch Bukele selbst. Der erst 40 Jahre alte Staatschef liebt die sozialen Netzwerke, in denen er auch schon mal einen Minister zurechtweist. Er hasst Krawatten und trägt lieber eine Lederjacke und eine nach hinten gedrehte Baseball-Mütze.