Führerschein weg : Polnischer Oppositionsführer Tusk beim Rasen erwischt

Aktualisiert am

Der polnische Oppositionsführer Donald Tusk bei einer einer Massendemonstration in Warschau am 6. November 2021. Bild: AP

Wegen zu schnellen Fahrens muss der polnische Oppositionsführer und frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk seinen Führerschein abgeben und eine Geldstrafe von umgerechnet 107 Euro zahlen. Die Strafe sei angemessen, teilte Tusk am Samstag bei Twitter mit. „Ich habe sie ohne Diskussion angenommen.“ Die Nachrichtenagentur PAP meldete unter Berufung auf die Polizei, die Beamten hätten den 64-Jährigen am Samstagvormittag in der Nähe der Ortschaft Mlawa nördlich von Warschau angehalten, weil er innerhalb einer Ortschaft mit 107 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Tusk ist Vorsitzender von Polens größter Oppositionspartei, der liberalkonservativen Bürgerplattform.