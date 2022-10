Der Papst sagt Nein: : Kein deutscher Abt für Montecassino

Ein Deutscher sollte der 193. Nachfolger des Heiligen Benedikts von Nursia werden. So wollten es die Benediktinermönche von Montecassino. Schon im Sommer hatten sie Pater Mauritius Wilde zum neuen Abt des wohl ehrwürdigsten Klosters der lateinischen Christenheit gewählt.

Der Gründer des Benediktinerordens hatte hier in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts jene Ordensregel verfasst, die das abendländische Mönchtum geprägt hat wie keine andere – „Ora et labora“, bete und arbeite, lautet die Kurzformel. Von wenigen Ausnahmen abgesehen standen in den vergangenen Jahrhunderten stets Italiener an der Spitze der rund 130 Kilometer südöstlich von Rom auf einem Hügel gelegenen Abtei.