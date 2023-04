Am 13. April eskortieren Polizisten den ehemaligen Abgeordneten Atiq Ahmed zu einem Gericht in der indischen Stadt Prayagraj. Bild: Reuters

Indische Reporter sind mit ihren Kameras Zeugen eines Mords geworden. Ihre Aufzeichnungen zeigen den gesamten Tathergang aus verschiedenen Perspektiven: Zwei Männer mit weißen Turbanen steigen aus einem Polizeijeep. In Handschellen werden sie von Polizisten umringt zu einer ärztlichen Untersuchung geführt. Die Journalisten halten ihre Mikrofone vor die Gesichter der beiden. Einer der Männer, der ehemalige Politiker Atiq Ahmed, beantwortet einsilbig eine Frage.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Da erscheint plötzlich eine Pistole neben seiner Schläfe. Ein Schuss ertönt, der Mann sackt in sich zusammen. Nach einem weiteren Schuss fällt auch sein Bruder Ashraf Ahmed. Dann sind mehrere Männer zu sehen, die weitere Schüsse auf die am Boden liegenden Brüder abgeben. Etwas später werden die drei mutmaßlichen Schützen von Polizisten festgehalten und weggedrängt. Dabei sollen sie Hinduparolen gerufen haben. Es heißt, dass sich die Attentäter als Journalisten ausgegeben und eine Fernsehkamera und ein Mikrofon bei sich getragen hatten.

Der Vorfall, der sich am Samstag in der nordindischen Stadt Prayagraj ereignet hatte, schlägt in Indien hohe Wellen. Rechtsexperten fordern die Einsetzung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung dieses Mordes sowie anderer Vorfälle, in denen im Bundesstaat Uttar Pradesh Verdächtige von der Polizei erschossen worden waren.

Sohn wurde Tage zuvor auch getötet

Der Fall wird als Teil einer Entwicklung hin zu immer mehr außergerichtlichen Tötungen gesehen, die in Indien um sich greift. Häufig gibt es sogenannte falsche Gefechte („fake encounters“), in denen die Polizei Verdächtige wegen vermeintlicher Gegenwehr erschießt. Zu Misstrauen gibt es auch in diesem Fall Anlass. Nur wenige Tage zuvor war der Sohn Atiq Ahmeds in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Zudem haben Politiker den Mord in Stellungnahmen öffentlich gepriesen. Die Brüder waren außerdem Angehörige der muslimischen Minderheit, die in Indien zunehmend der Verfolgung ausgesetzt ist. Manche vermuten auch wegen der nach dem Mord gerufenen Hinduparolen ein religiöses Motiv.

Dabei wird von niemandem bestritten, dass die Brüder in kriminelle Machenschaften verwickelt waren. So soll Atiq Ahmed, der als Abgeordneter einst die regionale Samajwadi-Partei repräsentiert hatte, Verbindungen in die Unterwelt haben. Er saß seit 2019 wegen Entführung im Gefängnis. Ihm werden Verbindungen zu der Ermordung eines Politikers der Regierungspartei BJP in Uttar Pradesh im Februar nachgesagt. Damit entspricht er klar dem Typus des „Gangster-Politikers“, der in Indien verbreitet ist. Dort laufen gegen Hunderte Politiker Strafverfahren. Viele Inder befürworten ein hartes Durchgreifen.

Mehr zum Thema 1/

Die Kritiker sehen dagegen den Rechtsstaat in Gefahr. Die Zeitung „The Hindu“ kommentierte, die Tötungen kommen einem „Mord an Recht und Ordnung“ gleich. Dabei sei das Problem insbesondere in Uttar Pradesh virulent, wo seit 2017 der radikale Hindu-Priester Yogi Adityanath regiert. Angesichts einer hohen Kriminalitätsrate hatte Adityanath als Law-and-Order-Kandidat Wahlkampf gemacht. In seiner Regierungszeit sollen in dem Bundesstaat allein 183 Verdächtige in Schusswechseln mit der Polizei getötet worden sein. Vor ein paar Jahren hatten bereits die UN ihre Sorge über die zahlreichen außergerichtlichen Tötungen in Uttar Pradesh geäußert.