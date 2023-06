Aktualisiert am

Kachowka-Damm in der Ukraine

Kachowka-Damm in der Ukraine :

Kachowka-Damm in der Ukraine : Durch die Fluten nicht aufhalten lassen

In Kiew beschuldigt man Russland, Teile der Südukraine unter Wasser gesetzt zu haben, um die Gegenoffensive der Ukraine zu verhindern. Moskau weist das zurück.

Diese Aufnahme des staatlichen Energiekonzerns Enerhoatom zeigt das Ausmaß der Zerstörung des Staudamms in Nowa Kachowka. Bild: AFP

Der Dienstagmorgen begann für die Ukraine mit einer Schocknachricht. Es habe eine Explosion am Kachowka-Staudamm im Süden des Landes nahe der Großstadt Cherson gegeben, meldeten ukrainische Medien. Der Damm sei gebrochen. Russische Streitkräfte hätten den Damm in der Nacht gesprengt, schrieb das Militärkommando Süd auf Facebook. Man beobachte die Lage. Die Gebietsverwaltung von Cherson kündigte auf dem von der Ukraine kontrollierten Ufer des Dnipro Notfallevakuierungen an.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Kurz nach diesen Meldungen tauchten die ersten Videos in den sozialen Medien auf, die zeigen, wie sich die Wassermassen des Dnipro durch die Staumauer brachen. Wenige Stunden später standen etliche Ortschaften, darunter auch Teile der Gebietshauptstadt Cherson, unter Wasser. Die braunen Fluten umspülen Wohnhäuser und Autos, das Stadtzentrum von Nowa Kochowka mit seinem weiß gestrichenen Kulturpalast ist komplett überflutet. Im Zoo der Stadt ertranken fast alle Tiere.