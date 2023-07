Im weißen Sand eines Südseestrands steht ein Mann in Anzug und Krawatte an einem Rednerpult. Im Hintergrund ragen Kokospalmen auf. Das Meer rauscht, ab und an erschallt der Ruf eines Seevogels. Der Mann richtet seine Worte an die Klima-Entscheider der Welt: „Ich spreche heute abermals im Namen meines Landes von einer kleinen Insel, die wahrscheinlich zu den ersten Orten in Tuvalu gehört, die von dem steigenden Meeresspiegel überflutet werden“, sagt er.

Die Regierungen hätten seit der letzten Weltklimakon­ferenz keine Maßnahmen ergriffen. Die Prognosen für den weltweiten Tempe­raturanstieg lägen weiter deutlich über dem Ziel von 1,5 Grad. Damit seien In­seln wie diese dem Untergang geweiht. „Deshalb mussten wir im Pazifik zur Tat schreiten“, raunt der Mann in die beiden schmalen Pultmikrofone.