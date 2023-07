Herr Bondarjew, Sie waren russischer Diplomat in Genf, bevor Sie aus Protest gegen den Ukrainekrieg kündigten. Was hat sich in Russland durch die Meuterei Prigoschins verändert?

Die Leute haben gemerkt, dass es nicht so schwer ist, Putin loszuwerden. Wenn die Wagner-Truppen die wichtigsten Regierungsgebäude und Fernsehstationen in Moskau eingenommen hätten, wäre Putin abgeschnitten gewesen. Offenbar wollte Prigoschin das nicht, vielleicht hat er keine politischen Ambitionen.

Aber er hat Putin erniedrigt.

Ja, und ein schwacher Anführer ermuntert immer andere machthungrige Menschen, ihn anzugreifen. Wahrscheinlich wird Putin versuchen, auf alte Unterstützer und Freunde zu setzen, aber damit wird er andere frustrieren, die Reformen wollen. Er wird versuchen, zu zeigen, dass sich nichts verändert hat. Aber die Unzufriedenheit wird schnell wachsen.

Glauben Sie, dass es einen generellen Unterschied gibt zwischen westlichen und russischen Hierarchien? Ist Stärke wichtiger in Russland als bei uns?

Ja, weil Sie im Westen ein formelles System haben, in dem Institutionen miteinander in Beziehung stehen. In Russland gibt es keine Institutionen, es gibt nur bedeutungslose Namen und Titel, wie „Parlament“. In Wirklichkeit ist die Macht unter bestimmten Menschen aufgeteilt, und die üben Einfluss und Kontrolle aus. Die Effizienz der Regierung hängt von den persönlichen Beziehungen dieser Menschen ab. Es ist eigentlich ein feudales System. Putins Rolle war immer die eines Obersten Richters. Er entschied alle Dispute unter seinen Gefolgsleuten, den Oligarchen, Generälen, dem Inlandsgeheimdienst FSB. Um in dieser Position zu sein, muss man stark und weise wirken. Wie ein Alphatier in einem Wolfsrudel. Und jetzt, wo Putin herausgefordert wurde, wirkte er nicht so. Erst drohte er Prigoschin mit Haft und Blutvergießen, dann ließ er ihn nach Belarus ausreisen. Jeder hätte erwartet, dass diese Rebellion brutal niedergeschlagen wird. Putin war dazu offenbar nicht in der Lage, sonst hätte er es getan. Jeder in Russland hat das gesehen, und sie werden es nicht vergessen.

Was versteht man in Russland unter Stärke? Geht es um die Rhetorik und Charisma?

Wenn Rhetorik jemandem Macht verleihen würde, wäre der frühere Präsident Dmitrij Medwedjew der mächtigste Mann in Russland, weil er so scharf redet. So ist er nur ein Clown, und niemand nimmt ihn ernst. Stärke bedeutet etwas anderes. Die beste Analogie ist die einer organisierten Kriminalität, einer Art Mafiastruktur. Wer ist der Mafiaboss? Einer, der Dinge klärt unter seinen Soldaten und Offizieren. Wenn er schwächer wird, wenn er etwas verpasst, gibt es immer einen, der vorschlägt, ihn umzubringen. Es reicht nicht, viele Ressourcen zu haben, man muss so wirken, als wäre man in der Lage, sie zu nutzen. Man muss also etwas ausstrahlen. Das ist der Schlüssel, um das russische Leben zu verstehen. Bei allem, was in Russland passiert, geht es um den Anschein.

Ist das auf allen Ebenen so? Führt ein Abteilungsleiter seine Leute genauso wie Putin das Land?

Nein, diese mafiösen Beziehungen gibt es vor allem an der Spitze. Alles darunter ist das Königreich der Bürokratie, und dort geht es formal zu.

Soll man sich wünschen, dass Putin abgelöst wird? Sein Nachfolger könnte schlimmer sein. Stellen Sie sich Prigoschin mit Atomwaffen vor.

Sie können sich in Deutschland auch wünschen, dass Putin für immer bleibt, dann bleibt er aber für immer eine Gefahr für Sie. Ich finde die Frage eigentlich absurd. Putin wird eines Tages sterben. Er ist kein junger Mann. Er wird so oder so ersetzt werden. Es könnte jemand kommen, der schlimmer ist, obwohl das schwer vorstellbar ist, nach allem, was passiert ist. Der Westen kann aber auch beeinflussen, ob die neue Führung offener ist, durch Zuckerbrot und Peitsche. Niemand will, dass Russland zu einem Nordkorea wird.

Zumindest hat der Kreis um Putin eine gewisse Erfahrung damit, wie die Welt funktioniert.

Nein, hat er nicht. Im Kreml denken sie, dass Deutschland genauso funktioniert wie Russland. Sie denken, dass der Bundeskanzler den bayerischen Ministerpräsidenten anrufen kann, um ihm zu sagen: Tu dies, oder tu das. So funktioniert es aber nicht, oder?

Nein, gar nicht.

Die in Moskau wissen nicht, wie Euro-pa oder die USA oder die NATO ­funktionieren. Sie denken, Biden kann bei ­Stoltenberg anrufen und sagen: ‚Ich will 200 F-16 in der Ukraine.‘ Und ­Stoltenberg sagt: ‚Aye, Sir!‘ Sie proji­zieren die russische Realität auf den Westen.

Dann müssen ihnen westliche Politiker sehr schwach vorkommen.

Absolut. Zum Beispiel westliche Politiker, die offen diskutieren, ob sie der Ukraine helfen sollen. Das zeigt Moskau, dass sie gespalten sind. Und Spaltung bedeutet Schwäche.

Das erinnert an das Missverständnis zwischen Katzen und Hunden. Der Hund hält das Schwanzwedeln der Katze für eine freundliche Geste, die Katze verwechselt das Knurren mit Schnurren.

Deshalb sage ich immer: Man muss mit Putin in seiner eigenen Sprache sprechen. Er versteht nur Stärke. Wenn Sie 200 F-16-Flugzeuge in die Ukraine schicken, versteht er, dass Sie es ernst meinen. Dann wird er weicher sein. Putin muss sich schwach fühlen, dann verhandelt er. Wenn Sie hingegen Putin anrufen und ihn fragen, wie er die Lage sieht, wird er denken, dass Sie nicht wissen, was Sie tun. Dass Sie schwach sind. Und dass er diesen Krieg gewinnen kann.

Ein tragisches Missverständnis.

Ja, der Westen versteht die russische Führung nicht und die russische Führung nicht den Westen.