Jacques Chirac gestorben : Wie ein „Vater der Nation“

Jacques Chirac im Januar 2005 in Toulouse Bild: dpa

Zum Schluss haben die Franzosen Jacques Chirac wie einen „Vater der Nation“ verehrt. Daran konnte auch die Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe im Jahr 2011 nichts ändern. Mit großer Verzögerung war ein Strafverfahren wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen Chirac eröffnet worden. Bei der Urteilsverkündung war der frühere Präsident schon so krank, dass er auf ein Berufungsverfahren verzichtete. Mit Nostalgie blicken viele Franzosen auf die „Ära Chirac“ von 1995 bis 2007 zurück, in der das Land sich den wirtschaftlichen Reformzwängen weitestgehend entzog.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Chirac ist der letzte Präsident der V. französischen Republik, der noch ein sieben Jahre währendes Mandat ausübte. Die Verkürzung der Präsidentenamtszeit auf fünf Jahre ist eine der großen Veränderungen, die Chirac – halb überzeugt, halb gezwungen – Frankreich verordnete. Die Mandatsverkürzung rüttelte am Selbstverständnis des Präsidenten als über dem politischen Alltagsgeschäft stehenden republikanischen Monarchen. Seither ist die französische Politik schnelllebiger und der Entscheidungshorizont auf fünf Jahre verringert worden.

Obwohl er von seinem Nachfolger Sarkozy gern als Besitzstandswahrer und Reformzauderer dargestellt wurde, hat Chirac seinem Land noch andere, einschneidende Veränderungen zugemutet. 1995 erschütterte Chirac den Gründungsmythos der V. Republik und gestand die volle Mitverantwortung Frankreichs an der Judenverfolgung ein. 1996 setzte er der Tradition des napoleonischen Volksheeres ein Ende, als er die Umwandlung der Wehrpflicht- in eine Berufsarmee verfügte. Das war ein Wandel, der im nationalen Selbstverständnis genauso nachwirkt wie in Deutschland der Abschied von der D-Mark.

Die Kohabitation, die Machtteilung zwischen 1997 und 2002 mit einer sozialistisch geführten Regierung, machte den Präsidenten vorübergehend zum Zuschauer. Erst der überraschende Wahlerfolg des Rechtsextremen Jean-Marie Le Pen im ersten Wahlgang der Präsidentenwahlen 2002 ließ Chirac wieder Herr der Lage werden. Als Frontmann gegen die „braune Bedrohung“ einte er für die Zeit des zweiten Wahlgangs die Nation. 2003 sollte er abermals die Rolle des „Präsidenten aller Franzosen“ einnehmen, als er dem amerikanischen Präsidenten Bush die Stirn bot und sein Veto gegen den militärischen Feldzug im Irak einlegte. Dabei war weniger tiefsitzender Antiamerikanismus als das aufrichtige Anliegen im Spiel, einen Kampf der Kulturen zu verhindern.

Trotz der Anerkennung, die ihm ein Großteil der Franzosen für seine Rolle im Irak-Konflikt zollte, zerrieb sich Chirac in der Europapolitik. Im Vertrauen auf die gaullistische Referendumstradition ließ er sich vom ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing dazu überreden, ein Referendum zum europäischen Verfassungsvertrag abzuhalten. Chirac wollte damit in die Ahnenreihe der guten Europäer eingehen. Doch das „Nein“ der Franzosen am 29. Mai 2005 sollte das frühzeitige Ende seiner aktiven Amtszeit einleiten.

Zur deutsch-französischen Freundschaft hatte sich Chirac nach dem Desaster der Regierungskonferenz von Nizza bekehrt. Seither stimmte er sich regelmäßig mit dem damaligen Bundeskanzler Schröder ab. Die im Irak-Krieg erprobte Freundschaft führte schließlich zur symbolischen Einladung des deutschen Kanzlers zum 60. Jahrestag des „D-Day“, der Landung der alliierten Truppen in der Normandie. In seinen Memoiren hat Chirac jene bestätigt, die in ihm keinen überzeugten Konservativen, sondern einen gemäßigten „Radikalsozialisten“ sehen wollten.

Schatten auf Chiracs Amtsbilanz wirft vor allem seine Neigung, bei Massenprotesten stets nachzugeben und Sozialreformen zurückzuziehen, sobald der Druck von der Straße zu groß wurde. Chirac wollte immer mehr geliebt als gefürchtet werden, und ist deshalb den Franzosen oftmals hinterhergelaufen, statt ihnen die Richtung vorzugeben. Die Franzosen haben ihm dieses Sympathiebedürfnis nie übel genommen.