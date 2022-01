Djokovic und Australien : Der überforderte glückliche Kontinent

Der Zeitpunkt war einmal mehr unglücklich. Minuten nachdem Richter Anthony Kelly in Melbourne seine Sympathie für Novak Djokovic kundgetan hatte, sprach Ministerpräsident Scott Morrison in der 500 Kilometer entfernten Hauptstadt Canberra von „klaren Anweisungen“ seiner Regierung, die gegen die Vergabe eines Visums an den Spitzensportler gesprochen hätten. Die Fronten waren abgesteckt: Hier der Bundesrichter, der sich die Grenzschützer am Flughafen Tullamarine in Melbourne und ihr Gebaren zur Brust nahm. Um 17.14 Uhr am australischen Nachmittag ordnete er an, den weltbesten Tennisspieler innerhalb von 30 Minuten aus der Abschiebehaft zu entlassen, damit er bei den Australian Open seinen Titel verteidigen könne. Dort der australische Ministerpräsident, der sich nach einigem Schwanken klar gegen die Einreise des ungeimpften Weltstars festgelegt hatte und nun von einem Gericht vorgeführt wurde.

Gut möglich, dass Morrison seinen Meister ausgerechnet in einem Tennisspieler gefunden hat. Nicht irgendeinem – sondern der Nummer eins, gesegnet mit enormer mentaler Kraft. Sie ließ ihn vier Tage in einer Internierungsanstalt für Flüchtlinge ausharren, statt wie seine tschechische Berufskollegin Renata Vo­racova nach Stunden gen Heimat zu fliegen. Australische Zeitungen sprachen von einem „sensationellen Urteil“, das zu einer „internationalen Blamage für die Morrison-Regierung“ geführt habe.

Einmal bat Morrison um Verzeihung

Wie durch ein Brennglas macht der Fall Djokovic die inneraustralischen Konflikte sichtbar. Diejenigen zwischen der Bundes- und den Landesregierungen, diejenigen zwischen Geimpften und Impfgegnern, diejenigen zwischen den Konservativen in Canberra und der Labor-Regierung im Industriestaat Victoria. Er stellt die Selbstsicherheit der alteingesessenen politischen Elite Australiens bloß. Und er führt den „glücklichen Kontinent“ als ein Land vor, das er eben auch sein kann: überfordert von den Problemen, welche die Welt über ihm abwirft, unterkühlt, wenn es um Mitgefühl mit Schwächeren geht.

„Australien ist ein glückliches Land, das hauptsächlich von Menschen zweiter Klasse regiert wird“, schrieb der Autor Donald Horne 1964. Am Circular Quay in Sydney erinnert eine Plakette im Boden an den Intellektuellen, der sich später beschwerte, sein Satz sei oft falsch ausgelegt worden. Wer freilich die politischen Kämpfe, die Dolchstöße in Canberra, das Nachtreten der Verlierer verfolgt, der kann Hornes Satz nur so interpretieren: Viele Spitzenpolitiker des Fünften Kontinents drehen sich zu oft um sich selbst und ihre Macht. Über den Tellerrand blicken sie zu selten.

Die Affäre um das Auflösen des Vertrags zum Kauf französischer Unterseeboote im vergangenen Herbst war so ein Fall: Natürlich besaß Australien das Recht, den Vertrag zu lösen. Die Bulldozer-Mentalität, mit der die Regierung aber die Franzosen als Geschäftspartner überging, um sich ihren „natürlichen Partnern“ in Washington und London anzudienen, hat nicht nur Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erzürnt. Morrison, einst Chef der Tourismusbehörde Australiens und deshalb von seinen Gegnern bis heute als „Scotty from Marketing“ verspottet, marschierte schon mal mit einem Brocken Kohle ins Parlament, um für das „schwarze Gold“ zu demonstrieren. Im vergangenen Wahlkampf ließ er sich während eines Gottesdienstes fotografieren, den er inbrünstig zelebrierte. Als sich aber der Himmel über Canberra vor zwei Jahren orange färbte und die Menschen in Woden oder Chifley schon ihre Notfallkoffer packten, weil die Waldbrände näher kamen, weilte er mit seiner Familie im Urlaub auf Hawaii. Dafür bat er um Verzeihung.