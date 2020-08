Der Fall Nawalniyj : Putin mit Stärke begegnen

Während Alexej Nawalnyj in Berlin im Koma liegt, läuft Russlands Machtapparat zu großer Form auf: Mal zeiht Russland Nawalnyj selbst, mal andere Gegner der Herrschaft Wladimir Putins, mal den Westen, hinter dem Vorfall zu stecken. Die von Berliner Ärzten festgestellte Vergiftung des stärksten Putin-Gegners wird wohl immer eine „mutmaßliche“ bleiben, da echte strafrechtliche Ermittlungen und Aufklärung unterbleiben.

Die Straflosigkeit im Fall Nawalnyj wie in einer langen Reihe von Anschlägen auf Oppositionelle innerhalb und außerhalb Russlands fällt auf Putin zurück. Der sieht den Westen gerade auch in Belarus am Werk, stärkt den Minsker Diktator gegen friedliche Demonstranten mit Blumen und Fahnen in den Händen, droht, mit einer „Reserve“ seiner Sicherheitskräfte einzugreifen. Dahinter steht das Autokratenkonstrukt der „Farbenrevolution“, welche das Aufbegehren in ganz unterschiedlichen Ländern als antirussische Machenschaften darstellt.

In Deutschland findet Putin immer noch Zuspruch

Die Vorgänge um Nawalnyj und Belarus verdeutlichen auf bittere Weise die russischen Realitäten. Dennoch findet Putin etwa in Deutschland immer noch Zuspruch. Mancher schätzt das Autoritäre, den starken Mann. Leute von ganz links bis weit rechts, die mit Amerika hadern, projizieren ihre Wünsche auf das weite, unbekannte Russland. Viele sagen, man habe Russland bedroht und gekränkt und müsse Putin deshalb entgegenkommen.

Dahinter steht die Sehnsucht nach Harmonie. Eine Kriegsangst, die Putin rüstend und drohend nährt, verbindet sich mit Schuldbewusstsein, oft mit mehr Ahnung als Wissen um die monströsen deutschen Kriegsverbrechen wie die Ermordung von rund drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen und die Blockade von Leningrad mit einer Million Toten. Es ist wichtig, dass Außenminister Heiko Maas jüngst in Erinnerung an die Blockade Sankt Petersburg besuchte und dass dort ein deutsch-russisches Begegnungszentrum entsteht.

All das darf aber nicht den realistischen Blick auf Putins Regime verstellen. Nach innen lähmt der übermächtige Sicherheitsapparat Russlands Gesellschaft und Unternehmen. Günstlinge werden unermesslich reich, Armut grassiert. Putin duldet keine Rivalen, er gibt den Retter und Rächer, ohne den Russland verloren wäre. Nach außen gilt Václav Havels 35 Jahre alter Befund: „Ein Staat, der seinen Bürgern die grundlegenden Menschenrechte bestreitet, wird auch für seine Nachbarn gefährlich: Die innere Willkür wächst sich unausweichlich zu Willkür in den Außenbeziehungen aus.“

Russland hält Teile Georgiens und der Ukraine besetzt, bombardiert Schulen und Krankenhäuser in Syrien, schützt den Massenmörder Assad. Fälle wie der Giftanschlag auf den „Verräter“ (Putin) Sergej Skripal 2018 in Salisbury, dem eine unbeteiligte Engländerin zum Opfer fiel, und der Mord an dem „Gangster“ (Putin) Selimchan Changoschwili vor einem Jahr in Berlin stehen für die Ausweitung der innerrussischen Kampfzone.

Periodisches Gerede über einen „Neustart“ mit Putin geht fehl. Nachgeben lädt zu Wiederholung ein, zu noch mehr Dreistigkeiten. Verantwortlichkeiten sollten ermittelt und offengelegt werden – sorgfältig, aber möglichst nicht mit langer Verzögerung wie im Fall der Hackerangriffe auf den Bundestag 2015. Regelbrüche wie das Staatsdopingsystem müssen benannt werden und Konsequenzen haben. Sanktionen können helfen, den Preis für Putins Aggressionen zu erhöhen. Sie trugen dazu bei, die Intervention in der Ukraine wenigstens einzufrieren.

Russlands mutige Umwelt- und Menschenrechtsschützer, die ständig mit Repressionen rechnen müssen, können dem Ausland für den Umgang mit dem Kreml eine Erfahrung weitergeben: Es braucht Stärke, Druck, Beharrlichkeit, Geschlossenheit. Oft geht es leider nicht darum, etwas aufzubauen oder zu verbessern, sondern darum, Schlimmeres zu vermeiden: eine Mülldeponie, ein Unrechtsurteil, einen Tod im Krankenhaus. Ohne den Kampf seiner Familie und Mitstreiter sowie internationalen Druck wäre Alexej Nawalnyj sicher nicht nach Berlin gekommen.

Doch im Westen herrschen zu oft Inkonsequenz und Dissens. Etliche Staaten, die nun von Moskau Ermittlungen im Fall Nawalnyj fordern, ließen Appelle des Korruptionsbekämpfers verpuffen, Investitionen russischer Systemvertreter in westliche Villen, Hotels, Unternehmen zu untersuchen.

Besonders schädlich sind Alleingänge wie der deutsche Sonderweg zur Gaspipeline Nord Stream 2, die außenpolitischen Zielen des Kremls dient. Wer Putins Umgang mit den Menschen in Russland und in anderen Ländern nicht gutheißt, sollte Gespräche und Gemeinsamkeiten mit Russland suchen, wo es möglich ist, zugleich aber Regelbrüche klar verurteilen und mit einem Preisschild versehen.