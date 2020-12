Der Fall Nawalnyj : Das Haus der Gifte am Rande Moskaus

Am frühen Morgen des 20. August betrat der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj den Flughafen der sibirischen Stadt Tomsk und bestellte einen Tee. In Moskau, vier Zeitzonen westlich, war es fünf nach zwei in der Nacht.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Nawalnyj machte sich bereit, jenes Flugzeug in die Hauptstadt zu nehmen, in dem er, wie man heute weiß, eine halbe Stunde nach dem Start röchelnd zusammenbrechen sollte. Es war der Beginn eines Dramas, das Präsident Wladimir Putin den Vorwurf eingebracht hat, er verfolge Gegner mit Gift und Mord.