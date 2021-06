Aktualisiert am

G 7 in Cornwall : Brexit-Störgeräusche für Johnson

Boris Johnson mit Charles Michel und Ursula von der Leyen, den Spitzen der EU, am Samstag in Carbis Bay Bild: dpa

Früh am Morgen sprang Boris Johnson ins 13 Grad kalte Meer, um sich, wie britische Journalisten mutmaßten, auf sein Gespräch mit Emmanuel Macron vorzubereiten. Der Samstag ist der Tag der bilateralen Treffen auf den G7-Gipfel, und der französische Präsident gilt im Königreich als der härteste Hund in Europa, wo es um die Fragen des Brexit geht.

Nach dem Gespräch erklärte Johnsons Büro, dass der Premierminister die britische Position zum Nordirland-Protokoll (im Austrittsabkommen) untermauert habe. „Er (Johnson) drückte seinen Wunsch nach Pragmatismus und Kompromissbereitschaft auf allen Seiten aus und unterstrich, dass das Karfreitagsabkommen in allen seinen Dimensionen von höchster Bedeutung ist“. Aus der französischen Delegation hieß es, Macron habe Johnson einen „Reset“, also eine Art Neustart der Beziehungen angeboten – vorausgesetzt er achte das Brexit-Abkommen und „hält sein Wort gegenüber den Europäern“. Übersetzt hieß all das: Man bleibt sich uneins.