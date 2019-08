Aktualisiert am

Schweigeminute in Italiens Sommertheater

Ein Jahr nach Brückeneinsturz : Schweigeminute in Italiens Sommertheater

Vor einem Jahr stürzte die Morandi-Brücke in Genua ein, 43 Menschen starben. Der Aufbau dauert länger als versprochen – und ob es irgendwann zu Strafen gegen Manager und Verantwortliche der Betreibergesellschaft kommt, ist ungewiss.

Vor einem Jahr: Einen Tag nach dem Einsturz stehen noch einige Autos auf den Überresten der Brücke in Genua. Bild: AFP

Für Genua unterbricht Rom sein politisches Sommertheater: Das erbitterte Ringen der zerstrittenen Parteien mit alten Partnern und um neue Verbündete ruht an diesem Mittwoch, wenigstens für ein paar Stunden. Zum Gedenken an die Opfer des Brückeneinsturzes vom 14. August 2018 kommen Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Giuseppe Conte in die ligurische Hafenstadt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Schweigeminute um 11.36 Uhr – dem Augenblick, als vor einem Jahr ein rund 200 Meter langes Teilstück der Morandi-Brücke in die Tiefe stürzte und 43 Menschen in den Tod riss. Ort der Veranstaltung ist die Baustelle für den Pfeiler neun der neuen Brücke. Dessen Grundstein wurde am 25. Juni gelegt.

Drei Tage später wurden die Reste der alten Morandi-Brücke gesprengt. In kaum sieben Sekunden stürzten die Pfeiler Nummer zehn und elf in sich zusammen. Die komplexen Vorbereitungen für die spektakuläre Sprengung der Überreste der Autobahnbrücke hatten Wochen gedauert. Schon vorher wurden die Ruinen der Brücke und hernach die Trümmer mit großen Mengen Wasser besprüht, um die Staubentwicklung einzudämmen. Das geschah vor allem deshalb, weil in den Bauteilen der Brücke Asbestspuren festgestellt worden waren. Deshalb zieht sich auch das Abtragen der letzten Trümmer in die Länge.

Überhaupt dauert vieles erwartungsgemäß länger beim Aufräumen, Aufarbeiten und Aufbauen, als nach dem Unglück von den Politikern großspurig angekündigt worden war. Die Beseitigung der restlichen Trümmer der alten Brücke von der Baustelle für die neue ist noch die einfachere Aufgabe. Die Sachverständigen und die Gerichte werden sich noch viel länger damit beschäftigen müssen, um herauszubekommen, wer in welchem Maß verantwortlich war für die Katastrophe und welche Konsequenzen aus ihr zu ziehen sind.

Mangelhafte Wartung laut Experten Hauptursache

Unmittelbar nach dem Unglück hatte Verkehrsminister Danilo Toninelli von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung verkündet, man werde Autostrade per l’Italia, dem Betreiber des Autobahnabschnittes, wegen Vernachlässigung seiner Pflicht zur Instandhaltung der Brücke die Lizenz entziehen. Diese Ankündigung war ein Schnellschuss. Maßgeblicher Aktionär des Unternehmens Autostrade per l’Italia, das gut 3000 Kilometer und damit etwa die Hälfte des italienischen Autobahnnetzes betreibt, ist die Familie Benetton über ihre Holding Atlantia.

Ob man Atlantia und den Benettons die Lizenz so leicht entziehen kann, ist mindestens fraglich – zuerst müssten die Gerichte grobe Fahrlässigkeit feststellen. Ob und wann das geschieht, bis zum Richterspruch letzter Instanz, weiß niemand. Die Strafverfolger haben Ermittlungen gegen 71 Personen eingeleitet. Die meisten von ihnen waren und sind bei Autostrade per l’Italia tätig, manche saßen und sitzen aber auch im Verkehrsministerium, das die Betreibergesellschaften sowie auch die von diesen betriebenen Bauten überwachen muss.

Vor wenigen Tagen hat die von der Staatsanwaltschaft in Genua eingesetzte Expertenkommission ihren ersten Bericht zu den Ursachen des Einsturzes vorgelegt. Als Hauptursache wird in dem 72 Seiten umfassenden Bericht mangelhafte Wartung genannt, aber eben auch Schwächen der Konstruktion des Viadukts, das in den Jahren 1963 bis 1967 nach Plänen des Ingenieurs Riccardo Morandi errichtet wurde. Entscheidend hat die fortgeschrittene Korrosion der Trageseile aus Stahl, die von einem Betonmantel umgeben waren, zum Einsturz der Brücke beigetragen.