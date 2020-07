Afghanischer Warlord : Der Mann mit den vielen Feinden wird befördert

Mehr als vier Jahrzehnte Krieg haben Afghanistan geprägt. Eine Folge ist die fortdauernde Präsenz einer ganzen Riege von Warlords: einflussreichen Kriegsherren von oft zweifelhaftem Ruf. Ihre Karrieren begannen meist in den achtziger Jahren, als die Mudschahedin gegen die sowjetischen Invasoren und deren lokale Verbündete kämpften. Auf beiden Seiten taten sich Persönlichkeiten der ethnisch fragmentierten Stammesgesellschaft als Militärführer hervor. Einem der schillerndsten aller afghanischen Warlords wurde nun der höchste militärische Dienstgrad des Landes verliehen: Abdul Raschid Dostum.

Christian Meier Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Abdullah Abdullah, der Vorsitzende des Hohen Rats für Aussöhnung, war am Mittwoch extra in die nördliche Provinz Dschuzdschan gereist, um in einer Zeremonie die Beförderung Dostums zum Marschall vorzunehmen. Die fügt der Vita des 1954 geborenen ethnischen Usbeken ein Kapitel hinzu, das – je nach Sichtweise – keinesfalls oder definitiv zu erwarten gewesen war. Denn Dostum hat sich im Verlauf seines Lebens viele Feinde gemacht, es aber auch immer wieder verstanden, die Gunst der Stunde zu nutzen.

Der Sohn eines Bauern begann als mit den Sowjets verbündeter Militärkommandeur. Von den neunziger Jahren an wechselte er zigmal die Seiten, wobei er sich mit Hilfe seiner Miliz eine Machtbasis im Norden aufbaute. Stets war er jedoch ein Gegner der Taliban, gegen die er mit großer Härte vorging – dass er 2001 Hunderte gefangene Taliban habe umbringen lassen, ist eines der Kriegsverbrechen, die ihm angelastet werden.

Nach der Vertreibung der Islamisten wurde der mächtige Dostum immer wieder in die militärische und politische Führung des Landes eingebunden. Spannungen mit Präsident Hamid Karzai hatten jedoch zur Folge, dass er 2008 ins türkische Exil ging – nur um im Jahr darauf als Verbündeter Karzais zurückzukehren. Ein ähnliches Zweckbündnis ging er fünf Jahre später mit Ashraf Ghani ein und wurde dessen Vizepräsident. Aber auch mit Ghani kam es zum Zerwürfnis. Nachdem ihm in einer bizarren Episode vorgeworfen wurde, in seinem Beisein hätten seine Leibwächter einen Konkurrenten vergewaltigt, ging Dostum abermals in die Türkei.

Inzwischen – oder besser: derzeit – steht er an der Seite Abdullahs, was erklären mag, warum der Präsident nicht selbst die Beförderung vornahm. Ghani und Abdullah hatten nach der Wahl im September beide das Präsidentenamt für sich reklamiert. Im Mai legten sie den Machtkampf bei; Teil der Abmachung war, dass Dostum Marschall wird. Am Mittwoch appellierte er an Amerika, seine Truppen nicht übereilt abzuziehen. Den Kampf gegen die Taliban wird er mutmaßlich noch lange begleiten, nun auch als Mitglied im Hohen Staatsrat und im Nationalen Sicherheitsrat.