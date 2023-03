Will Putin stürzen: Denis Kapustin (links) in einem Telegram-Video Bild: russvolcorps/Telegram

Das russische Außenministerium deutete am Freitag auf den Westen: „Die Morde im Gebiet Brjansk wurden aus NATO-Waffen verübt“, teilte es mit. Deren Mitgliedstaaten müssten daher als „Sponsoren des Terrors“ und „Mittäter“ betrachtet werden. Sonst hatte Russlands Regierung kaum etwas neues zu den Vorfällen in der Region nahe der Grenze zur Ukraine zu mitzuteilen, bei denen nach offiziellen russischen Angaben am Donnerstag zwei Menschen von bewaffneten Eindringlingen aus der Ukraine getötet und ein zehnjähriger Junge verletzt wurden.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Schon am Donnerstagabend hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB mitgeteilt, dass es gelungen sei, die Angreifer auf ukrainisches Gebiet zurückzudrängen. Präsident Wladimir Putin, der am Donnerstagabend von einem Terroranschlag gesprochen hatte, äußerte sich am Freitag gar nicht mehr direkt zu dem Ereignis.

Zu Beginn einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates sprach er nur allgemein davon, dass auf der Tagesordnung der Schutz von Gebäuden der Sicherheitskräfte vor Terroranschlägen stehe. Sollte tatsächlich eine Einheit mehrerer Dutzend schwer bewaffneter Männern unbemerkt auf russisches Gebiet gelangt sein, dürfte Putin ernste Fragen an die Sicherheitskräfte haben. Allerdings ist auch schwer vorstellbar, dass eine solche Aktion ohne Wissen der ukrainischen Seite möglich wäre.

Von Moskau nach Deutschland

Auffallend an den dürren Mitteilungen der russischen Behörden und den Meldungen der staatlichen Medien war jedoch, dass sie bei der Darstellung blieben, bei den Angreifern handle es sich um „ukrainische Saboteure“. Dabei haben russische Exilmedien und Fachleute für russischen Rechtsextremismus schon am Donnerstag den schwer bewaffneten Mann in militärischer Tarnkleidung identifiziert, der auf einem über Telegram verbreiteten Video behauptete, er sei mit einer Einheit des „Russischen Freiwilligenkorps“ auf russisches Gebiet eingedrungen, um den bewaffneten Kampf gegen das Putin-Regime aufzunehmen: Es handelt sich um den Rechtsextremisten Denis Kapustin, der meist unter den Pseudonymen Nikitin oder White Rex auftritt.

Kapustin soll 2001 als Siebzehnjähriger mit seiner Familie aus Moskau nach Deutschland übergesiedelt sein, wo er sich offenbar in der Szene rechtsextremer Fußball-Hooligans und Kampfsportler einen Namen machte. Nach Recherchen des „Spiegel“ wurde er 2019 aus Deutschland ausgewiesen und hat für zehn Jahre ein Einreiseverbot in den Schengen-Raum erhalten.

Nach eigenen Aussagen war er bereits 2014 während der Revolution auf dem Majdan in Kiew. Mutmaßlich im Sommer 2022 gründete er in der Ukraine das „Russische Freiwilligenkorps“. Dessen zahlenmäßige Stärke werde geheimgehalten, sagte er im Oktober vorigen Jahres in einem Interview mit dem anonymen Telegram-Kanal Poslezavtra („Übermorgen“) – nach eigener Darstellung einem „Medium für Helden der Vergangenheit und Gegenwart, Fackel für die Helden der Zukunft“.

„Russen gegen Russländer“

In dem Gespräch behauptet Kapustin, seine Einheit nehme in Koordination mit der ukrainischen Armee an Kämpfen gegen die russischen Truppen teil. Die Ukrainer seien ihm anfangs mit großem Misstrauen begegnet, doch schließlich habe Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Einverständnis gegeben. Derzeit laufe das Verfahren, um als Einheit in die ukrainischen Streitkräfte aufgenommen zu werden. Für diese Aussagen Kapustins gibt es von ukrainischer Seite keine offizielle Bestätigung. In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte besteht schon seit vorigem Jahr eine öffentlich anerkannte russische Einheit, die sich „Freiheit Russlands“ nennt. In ihrem offiziellen Telegramkanal wurde die Aktion des „Russischen Freiwilligenkorps“ im Gebiet Brjansk am Freitagnachmittag noch mit keinem Wort erwähnt.

Mehr zum Thema 1/

Über seine Beziehungen zu dieser Einheit sagte Kapustin in dem Interview, man habe zwar als gemeinsames Ziel den Sturz des Putin-Regimes, stehe aber auf unterschiedlichen ideologischen Grundlagen. Aus seinen Worten geht hervor, dass Kapustin ein ethnisch reines Russland anstrebt: „In unserer Einheit kämpfen Russen gegen Russländer.“ Als Russländer bezeichnet er die politische Nation, zu der auch die nichtrussischen Einwohner Russlands gehören. „Aber wir sind Russen.“

Auf die Frage, was er von der Idee ukrainischer Nationalisten halte, dass Russland zerfallen müsse, antwortete er: „Wenn sich Russland für die Russen auf Moskau und den europäischen Teil verkleinert, stellt mich als Nationalisten das vollkommen zufrieden.“ Offenbar zählt Kapustin zu jener Strömung des russischen Nationalismus, welche die Idee ablehnt, Russland könne nur als Imperium bestehen und müsse deshalb ein – von Russen dominierter – Vielvölkerstaat sein.