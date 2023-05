In Ihrer letzten Umfrage vor den Wahlen hat Ihr Institut prognostiziert, dass Kemal Kilicdaroglu mit 49,1 Prozent die meisten Stimmen würde und Präsident Erdogan nur 46,9 Prozent. Das Ergebnis ist nun umgekehrt ausgefallen. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben im Mai zwei Untersuchungen durchgeführt. In der ersten lag Erdogan mit 2,5 Prozentpunkten vorne. Dazwischen kam es während der Kundgebung in Erzurum zu einem Angriff auf den Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu. Wir nahmen an, dass dieser Vorfall eine Veränderung zugunsten von Kilicdaroglu bewirken würde. Aber bei der Wahl haben wir gesehen, dass die Auswirkungen dieses Ereignisses nur vorübergehender Natur waren. Die eigentliche Frage ist: Warum hat Erdogan die Wahl gewonnen, obwohl die Wirtschaftslage in den letzten 30 bis 40 Jahren noch nie so schlecht war? Weil die Wähler der AKP behaupten, dass die Ursache der Wirtschaftskrise nicht bei der Erdogan-Regierung liege, sondern ein Trick Amerikas und der Europäischen Union sei, um die Türkei regierungsunfähig zu machen. Zwar sagen 53 Prozent der Bürger, dass Erdogan das Problem nicht lösen kann. Aber bei Kilicdaroglu sagen es 55 Prozent der Bürger. Wenn wir fragen, warum sie trotz der Krise erneut für die AKP stimmen, sagen sie, Erdogan habe die Wirtschaft in der Vergangenheit gut gemanagt. Kilicdaroglu sei bisher immer erfolglos gewesen. Ähnlich sieht es beim Erdbeben aus. Der Grund, warum dieses Erdbeben so große Schäden verursacht hat, ist der Staat. Aber die Bürger machen Erdogan dafür nicht verantwortlich.

Hat Kilicdaroglu aus Ihrer Sicht eine Chance, die Stichwahl zu gewinnen?

Die Wahl ist vorbei. Auch im zweiten Wahlgang wird Erdogan gewinnen. Seine Stammwähler sind etwa 30 bis 32 Prozent der Bevölkerung. Bei Kilicdaroglu sind es rund 20 Punkten. Dies ist der erste Grund. Zweitens hat Erdogan seit 25 Jahren alle Wahlen gewonnen, an denen er teilgenommen hat. Kilicdaroglu verlor alle Wahlen, an denen er teilnahm. Erdogan hat also eine Erfolgsgeschichte. Wir recherchieren seit zwei Jahren jeden Monat zu dieser Wahl. Bis vor Kurzem haben wir die Zustimmungswerte auch für Ekrem Imamoglu und Mansur Yavas im Duell mit Erdogan gemessen. In all unseren Untersuchungen waren Mansur Yavaş und Imamoglu höher als Erdogan. Aber Erdogan war Kılıcdaroglu immer voraus, außer in der letzten Umfrage. Nach unseren Recherchen war Kılıcdaroglu der Kandidat, der keine Chance hatte, gegen Erdogan zu gewinnen. Kilicdaroglu und die Opposition waren davon überzeugt, dass Erdogan so erfolglos ist, dass jeder gewinnt, der gegen ihn antritt. Das war der falsche Ort. Erdogan ist niemand, den jeder besiegen kann. Die Bürger erwarten eine Erfolgsgeschichte in der Vergangenheit und starke Führungsqualitäten beim Anführer, der die Wahl gewinnen wird.

Der dritte Kandidat Sinan Ogan hat mehr als 5 Prozent der Stimmen bekommen. Für wen werden diese Wähler in der Stichwahl stimmen?

Alle Stimmen für Sinan Ogan stammen von Nationalisten und Ultranationalisten. 60 Prozent der Parteien, für die sie gestimmt haben, sind die MHP und die IYI-Partei. Daher ist es für Kilicdaroglu nicht möglich, dieser Wähler zu gewinnen. Selbst wenn Sinan Ogan eine Wahlempfelhung für Kilicdaroglu aussprechen würde, würden sie dem nicht folgen.