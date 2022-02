Angriff auf die Ukraine : Russen demonstrieren gegen den „sinnlosesten Krieg unserer Geschichte“

Durch den Nebel von Überraschung, Unglauben und Staatsfernsehgeschichten über eine punktgenaue „militärische Spezialoperation im Donbass“ kommt in Russland langsam an, dass man sich faktisch im Krieg mit der Ukraine befindet. Erste größere Proteste – jedenfalls nach den aktuellen, von harter Repression gezeichneten Maßstäben – gab es am Donnerstag.

In Moskau kamen am Abend zunächst Dutzende auf den Puschkin-Platz im Zentrum der Hauptstadt und skandierten „Nein zum Krieg“. Maskierte Polizisten nahmen alsbald etliche von ihnen fest, erlaubten keine Versammlung. Solche Veranstaltungen sind genehmigungspflichtig, werden aber nicht erlaubt.

Daraufhin zogen mehrere Kolonnen mit wohl Hunderten Demonstranten durch die Innenstadt, wieder mit der Losung „Nein zum Krieg“. Bald berichtete die Polizei von 600 Festgenommenen allein in Moskau, die Menschenrechtsschützer von „OWD-Info“ zählten zu diesem Zeitpunkt schon 660 Festgenommene. Später vermeldete die Menschenrechtsorganisation, die seit Kurzem als „ausländischer Agent“ schikaniert wird, 957 Festgenommene allein in Moskau. Betroffene berichteten, dass ihnen verwehrt worden sei, Anwälte hinzuziehen.

Bekannter Soziologe unter Verhafteten

In Sankt Petersburg, wo „OWD-Info“ 428 Festgenommene zählte, zeigen Videoaufnahmen, wie Polizisten Demonstranten aus einer Metrostation zerren. Bei Aktionen in 52 russischen Städten seien insgesamt mehr als 1700 Menschen festgenommen worden, so „OWD-Info“. Die meisten Betroffenen werden nach einigen Stunden auf der Wache mit „Protokollen“ entlassen, etliche müssen dann Bußgelder zahlen oder kommen einige Tage in Arrest.

Es sind aber auch schon Aktivisten wegen „wiederholten Verstoßes gegen Versammlungsrecht“ zu Lagerhaftstrafen verurteilt worden. Zudem können Strafverfahren wegen Angriffen auf Sicherheitskräfte drohen, die regelmäßig auch dann, wenn kein Schaden und keine Verletzung entsteht, mit Haftstrafen geahndet werden. Zudem drohen Misshandlungen.

In Moskau traf es am Donnerstagabend den Soziologen Grigoriij Judin. Er lehrt an der als „Shaninka“ bekannten, privaten Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, deren Rektor, Sergej Sujew, im Oktober in einem undurchsichtigen Strafverfahren festgenommen wurde und seit November trotz einer Herzkrankheit in Untersuchungshaft gehalten wird. Judin wurde nach seiner Festnahme auf der Antikriegsaktion laut „OWD-Info“ auf dem Polizeirevier geschlagen. Er sei zu Boden gestürzt und habe das Bewusstsein verloren. Zunächst wollte die Polizei demnach keine Ersthelfer zu ihm lassen, später wurde Judin in ein Krankenhaus gebracht.

Judin ist eine der profiliertesten in Russland verbliebenen kritischen Stimmen. „Zur Kriegszeit verschwindet die Grenze zwischen Kritikern und Verrätern“, hatte er am Mittwoch im Vorgefühl des Angriffsbefehls geschrieben, „und mit Verrätern macht man nicht viel Federlesens.“ In dem Artikel für das Projekt „Open Democracy“ hebt Judin hervor, es gebe „keinerlei Sanktionen, die Putin dazu zwingen könnten, auf die Ukraine zu verzichten“.

Das Dilemma sieht Judin darin, dass „Putin nur an ein Instrument glaubt – grobe militärische Stärke, und er stützt sich nur auf sie“. Weil der Präsident es in 22 Jahren an der Macht nicht vermocht habe, europäischen Staaten etwas anzubieten, damit eine NATO-Mitgliedschaft für sie unattraktiv werde, und aufgrund der „ganz realen Gefahr einer russischen Aggression“ habe die Allianz erst wieder Sinn erlangt. „Unter Putin wurde die NATO stark wie nie zuvor.“