Demonstrationen in Hongkong : Öl ins Protestfeuer

In Hongkong fahren am Samstag keine U-Bahnen und viele Geschäfte bleiben geschlossen. Trotz Vermummungsverbot gehen wieder Menschen auf die Straße. Dabei wird ein weiterer Demonstrant von einer Polizeikugel getroffen.

Demonstranten am Samstag in Hongkong Bild: Reuters

Wenn die neue Maßnahme tatsächlich dazu gedacht war, die Proteste einzudämmen, dann hat sie nicht so gewirkt wie erhofft. Denn auch nachdem die Regierung in Hongkong am Freitag ein Vermummungsverbot erlassen hatte, sind wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Viele von ihnen widersetzten sich der Vorschrift, die um Mitternacht in Kraft getreten war und unter der Verstöße mit bis zu einem Jahr Haft geahndet werden können. Aus Sicherheitsbedenken blieb das gesamte U-Bahn-Netz der Stadt mit sieben Millionen Einwohnern am Samstag außer Betrieb. Viele Geschäfte, Banken und Einkaufszentren öffneten gar nicht erst oder machten vorzeitig zu. Die Regierung behielt sich offen, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Die Demonstranten hatten in der Nacht zum Samstag auch an U-Bahnhöfen randaliert. Der Betreiber wird der Komplizenschaft mit der Polizei beschuldigt. Auch Geschäfte mit Verbindungen in die Volksrepublik wurden angegriffen. Die Protestierenden warfen zudem wieder Brandsätze auf die Polizei. Die antwortete mit Tränengas und Gummigeschossen. Ein 14 Jahre alter Junge wurde zudem von einem Polizisten mit scharfer Munition angeschossen. Es ist schon das zweite Mal, dass ein Demonstrant von einer von der Polizei abgefeuerten Pistolenkugel getroffen wurde. Zuvor war ein 18 Jahre alter Schüler in die Brust geschossen worden. Das zweite Schussopfer hatte Presseberichten zufolge eine Kugel in den linken Oberschenkel bekommen. Sie soll von einem Polizisten in Zivil abgefeuert worden sein.

Der Widerstand entzündete sich dabei nicht nur an dem Vermummungsverbot selbst. Die Protestbewegung ärgert vor allem auch die Tatsache, dass dafür ein altes Notstandgesetz bemüht wurde, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Es räumt der Regierung weitere weitreichende Kompetenzen ein. Sie können Ausgangssperren verhängen, Zensur üben und einfacher Festnahmen und Hausdurchsuchungen durchführen. Kritiker befürchten daher, dass das Vermummungsverbot nur der Anfang in einer ganzen Reihe von repressiven Maßnahmen sein könnte. Sie rechnen damit, dass die Behörden als nächstes die sozialen Netzwerke blockieren könnte, mit deren Hilfe sich die Demonstranten über ihr Vorgehen abstimmen. Auch eine komplette Internetblockade scheint denkbar.

Das Gesetz aus dem Jahr 1922 ist in der Geschichte erst zwei Mal zum Einsatz gekommen, zuletzt im Jahr 1967, als prokommunistische Gruppen gegen die britischen Kolonialherren protestiert hatten. Mit dem Schritt, das alte Gesetz aus der Schublade zu holen, tritt die Auseinandersetzung in eine neue Phase ein. Die Regierungschefin Carrie Lam begründet ihn mit dem wachsenden Chaos in der Stadt. In einer fünfminütigen Videomitteilung verurteilte sie am Samstag die „schockierende Gewalt“. Lam sprach von einer „sehr dunklen Nacht“, nach der die Stadt nun paralysiert sei.

Die Regierungschefin hatte noch am Freitag dabei Wert auf die Feststellung gelegt, dass mit dem Inkrafttreten der Vorschrift nicht der Notstand über Hongkong verhängt sei.

Die Aktivisten werfen der Regierungschefin dagegen vor, sie habe mit dem Vermummungsverbot Öl ins Feuer der Proteste gegossen. Außerdem wird sie beschuldigt, mit der Anrufung der Notstandsgesetze das Parlament umgehen zu wollen. Sie hat zwar angekündigt, die Vorschrift am 16. Oktober dem Parlament vorzulegen, das ohnehin von pekingfreundlichen Kräften dominiert wird. Bis dahin könnte sie eigenmächtig weitere Maßnahmen verabschieden.

Regierungschefin Lam verteidigte am Samstag auch den Zivilpolizisten, der den Schuss abgegeben hatte. Dieser habe sich nur selbst verteidigt. Ein Video, das den Polizisten zeigen soll, war anscheinend erst entstanden, nachdem der Schuss gefallen war. Darauf ist zu sehen, wie Demonstranten auf ihn einprügeln. Zudem wird er zwei Mal mit Brandsätzen beworfen. An einem Punkt verliert er seine Waffe, kann sie aber zurückholen, bevor ein Demonstrant sie greift.