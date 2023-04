Das Sondierungsgespräch zwischen Premierministerin Borne und den Chefs der wichtigsten Gewerkschaften ging am Mittwoch ergebnislos zu Ende. In Paris eskalieren die Proteste gegen die geplante Reform.

Nach einem ergebnislosen Treffen zwischen Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne und Gewerkschaftsvertretern sind am Donnerstag zum elften Mal die Gegner der Rentenreform auf die Straße gegangen. Demonstranten versperrten Berichten zufolge den Zugang zu einem Teil des Pariser Flughafens Charles de Gaulle. Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, sollen zeigen, wie Demonstranten in das Pariser Gebäude des Vermögensverwalters Blackrock eindringen und dabei Pyrotechnik abbrennen. Am Vormittag errichteten Demonstranten darüber hinaus Straßenblockaden in der Nähe von Lyon, Rennes und Brest. In mehreren Universitäten und Gymnasien gab es Protestaktionen. Auch der Bahnverkehr war abermals beeinträchtigt, allerdings weniger stark als an den vorherigen Protesttagen.

Die Sicherheitskräfte rechnen landesweit mit bis zu 800.000 Demonstrierenden. Etwa 11.500 Polizisten und Gendarme sind im Einsatz. Die Demonstration in Paris zieht am Nachmittag vom Invalidendom zum Place d'Italie.

Das neue Gesetz sieht vor, das Mindestalter für den Renteneintritt bis 2030 stufenweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Seit der Verabschiedung der Reform durch einen legalen Verfassungskniff hatten sich die Proteste teilweise radikalisiert. Die Sicherheitskräfte gerieten wegen ihres teilweise brutalen Vorgehens in die Kritik.

Beratungen über weitere Proteste am Abend

Präsident Emmanuel Macron, der derzeit auf Staatsbesuch in China ist, ließ über sein Umfeld verbreiten, dass er zu der Reform stehe und dass das Land sich nicht in einer demokratischen Krise befinde. Diesen Vorwurf hatte der Chef der Gewerkschaft CFDT Laurent Berger am Mittwoch erhoben.

Die Gewerkschaften, die seit den Protesten gegen die Rentenreform überraschend geschlossen auftreten, wollen am Abend über weitere Proteste beraten. Seit Januar sind die Gegner der Rentenreform bereits zehn Mal auf die Straße gegangen. Anfang März erreichten die landesweiten Demonstrationen nach offiziellen Angaben eine Höchstbeteiligung von etwa 1,3 Millionen Menschen.

Am Mittwoch waren die Sondierungsgespräche zwischen Premierministerin Élisabeth Borne und den Vorsitzenden der acht wichtigsten Gewerkschaften ergebnislos beendet worden. Der Sprecher des Gewerkschaftsbundes, Cyril Chabanier, sprach von einem Scheitern.

Premierministerin Borne bezeichnete das fast einstündige Gespräch in ihrem Amtspalast in Paris als „wichtige Etappe“. Es war die erste Zusammenkunft mit den Gewerkschaften seit Vorstellung der Rentenreform Anfang Januar. Am Triumphbogen in Paris war am Mittwoch die Banderole „Nein zu 64 Jahren!“ von Mitgliedern der Gewerkschaft CGT befestigt worden.

„Wir haben der Premierministerin von Neuem gesagt, dass es keinen anderen demokratischen Ausweg als die Rücknahme des Textes geben kann“, sagte Gewerkschaftssprecher Chabanier. Die Gewerkschaften seien nicht zu Beratungen über andere Themen bereit, solange die Regierungschefin keinerlei Kompromissbereitschaft zeige.

Der Vorsitzende der reformbereiten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, rief seine Landsleute dazu auf, sich an diesem Donnerstag massiv an den Protestaktionen zu beteiligen. „Die soziale Krise ist dabei, sich in eine demokratische Krise zu verwandeln“, sagte er.

Die neue CGT-Vorsitzende Sophie Binet hielt Premierministerin Borne eine unverantwortliche und gewaltsame Durchhaltepolitik vor. Die Gespräche seien nicht nützlich gewesen, da Borne keinerlei Verhandlungsmargen zur Rentenreform eröffnet habe. Die 41 Jahre alte Gewerkschaftsvorsitzende sagte, die Gewerkschaften würden sich von der Regierung nicht spalten lassen.