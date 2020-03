Demokraten-Vorwahl : Joe Biden dominiert Superwahltag mit Siegesserie

Nach Schließung der Wahllokale in mehreren Staaten sieht es am Super Tuesday nach einem guten Abschneiden für den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden aus. Doch die Ergebnisse aus Kalifornien stehen noch nicht fest.

Bei den Vorwahlen der Demokraten in Amerika siegte der ehemalige Vizepräsident Joe Biden Prognosen zufolge am sogenannten Super Tuesday in acht der 14 Bundesstaaten, in denen gewählt wurde. Biden landete laut Prognosen in Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Arkansas und Massachusetts vorne.

Derweil gewann der linksgerichtete Senator Bernie Sanders amerikanischen Medien zufolge neben seinem Heimatstaat Vermont auch in Colorado und Utah.

Der Superwahltag ist im Präsidentschaftsrennen der Demokraten von zentraler Bedeutung. Abgestimmt wurde in 14 Bundesstaaten. Vergeben werden rund ein Drittel der Delegierten, die bei einem Parteitag im Juli über den Herausforderer von Präsident Donald Trump entscheiden – 1357 von insgesamt 3979.

Warten auf Kalifornien

Die Wahlbüros schlossen je nach Bundesstaat zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Die letzten Ergebnisse wurden aus Kalifornien an der Westküste erwartet. Dort werden 415 Delegierte vergeben, mehr als in jedem anderen Bundesstaat. Umfragen hatten Sanders dort zuletzt klar vorne gesehen.

Einer Nachwahlbefragung von Edison Research zufolge ist das wichtigste Kriterium für die Mehrheit der Wähler bei den Demokraten die Fähigkeit eines Bewerbers, Donald Trump bei der eigentlich Abstimmung im November schlagen zu können. Nachrangig sei dagegen, ob der Kandidat die eigenen Werte teile.

Präsident Donald Trump gewann derweil die Vorwahlen der Republikaner in Vermont, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Massachusetts, Tennessee, Arkansas, Texas und Colorado. Er ging allerdings mehr oder weniger ohne Konkurrenz ins Rennen.

Biden glücklich über erste Ergebnisse

Biden zeigte sich am Wahlabend glücklich über die ersten Ergebnisse: "Sie haben mich noch nicht beerdigt, ich bin nicht tot. Ich bin zurück." Der 77-jährige Mitte-Politiker hatte bei den ersten beiden Vorwahlen im Februar in Iowa und New Hampshire schlecht abgeschnitten, sich dann aber gefangen.

Der einstige Stellvertreter von Präsident Barack Obama war zuletzt klar im Aufwind: Er erhielt vor dem Super-Dienstag die Unterstützung der ausgeschiedenen Bewerber Pete Buttigieg, Amy Klobuchar und Beto O'Rourke. Damit vereinte sich das moderate Demokraten-Lager zunehmend hinter Biden.

Das interne Rennen der Demokraten hat sich damit zu einem Wettbewerb zwischen dem moderaten und dem linken Flügel zugespitzt. Viele Demokraten halten den 78-jährigen Sanders für zu links und fürchten, er hätte als Präsidentschaftskandidat keine Chance gegen Trump.

Der selbsternannte demokratische Sozialist zeigte sich am Wahlabend siegessicher: Er habe absolutes Vertrauen in seinen Sieg, sagte der Senator vor jubelnden Anhängern.

Bloomberg und Warren auch noch im Rennen

Im Rennen sind neben Sanders und Biden noch der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren und – ohne jede Aussicht auf Erfolg – die Abgeordnete Tulsi Gabbard.

Der Medienmilliardär Bloomberg, der die ersten vier Vorwahlen ausließ, stieg erst zum Super Tuesday in die Vorwahlen ein. Er hat hunderte Millionen Dollar in den Wahlkampf gesteckt. Prognosen sahen ihn aber zunächst nur im Außengebiet Amerikanisch-Samoa als Sieger, in dem am Dienstag ebenfalls gewählt wurde.