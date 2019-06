Aktualisiert am

Demokraten in Florida

FAZ Plus Artikel Demokraten in Florida : Nicht nur Onkel Joe hat Probleme

Wer wird Trump herausfordern? In South Carolina wird darüber gerade hitzig diskutiert. Bild: AFP

Am Mittwoch und Donnerstag treffen in Miami die aussichtsreichsten Kandidaten aufeinander, die Donald Trump bei der Präsidentenwahl 2020 herausfordern wollen. Vier Leute sind schon ausgeschieden, nicht aus dem Bewerberfeld der Demokraten in Amerika, aber aus den ersten Fernsehdebatten. Der Vorwahlkampf ist schon seit Monaten im Gange. Doch die Erfahrung lehrt: Erst nach den ersten Fernsehdebatten werden die Umfragen aussagekräftig. Achtzig Prozent der Demokraten sind bisher noch nicht auf eine Person festgelegt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Um die Debatte fernsehtauglich zu gestalten, hat die Parteiorganisation Mindestkriterien zur Teilnahme festgelegt: In drei nationalen oder regionalen Umfragen müssen die Kandidaten mindestens ein Prozent erhalten haben. Oder sie müssen 65.000 Wahlkampfspender vorweisen, von denen jeweils zweihundert Spender aus mindestens zwanzig Bundesstaaten stammen müssen. Für vier Kandidaten reichte es nicht; sie müssen sich bemühen, die dann allerdings noch strengeren Kriterien der folgenden Fernsehdiskussionen in den kommenden Monaten zu erfüllen.