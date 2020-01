Amerikanische Präsenz im Irak : Verteidigungsministerium dementiert Pläne zu Truppenabzug

Ein Mitglied der amerikanischen Marines trägt einen Sandsack während der Verstärkung an der amerikanischen Botschaft in Bagdad. Bild: dpa

Über den möglichen Abzug amerikanischer Truppen aus dem Irak gibt es widersprüchliche Angaben. Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters soll der kommandoführende General William Seely eine „Umgruppierung“ der Truppen angekündigt haben. Kurz darauf stellte aber der amerikanische Verteidigungsminister klar, dass es keinerlei Pläne für einen Truppenabzug im Irak gebe.

Reuters berief sich auf eine Schreiben an das irakische Militär, in dem Seely eine „Umgruppierung“ und „Weiterverlegung“ der Truppen ankündigte. Man werde das Land aus Respekt vor der irakischen Souveränität verlassen, hieß es laut des Reuters-Berichts in dem Schreiben, das die Nachrichtenagentur eigenen Angaben zufolge einsehen konnte. Die Truppen würden in den kommenden Tagen und Wochen verlegt.

„Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen“, schrieb der Leiter des amerikanischen Militäreinsatzes im Irak, General William Seely, laut Reuters am Montag in einem Brief an die irakische Armeeführung. „Sir, aus Hochachtung vor der Souveränität der Republik Irak und wie vom irakischen Parlament und dem Ministerpräsidenten gefordert, wird CJTF-OIR die Truppen im Verlauf der kommenden Tage und Wochen umgruppieren, um eine Weiterverlegung vorzubereiten“, hieß es in einem Brief des Generals. Die amerikanische Armee werde ihre Kräfte deswegen in den kommenden Tagen und Wochen neu positionieren, um ihre „Bewegung aus dem Irak“ vorzubereiten.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Iran hatte das irakische Parlament am Sonntag die Regierung des Landes aufgefordert, die amerikanischen Truppen aus dem Land auszuweisen. Darauf hatte Präsident Donald Trump mit massiven Sanktionen für den Fall gedroht, dass die dortige Regierung die Truppen des Landes verweist. Es werde in diesem Fall „sehr große“ Strafmaßnahmen geben, die das Land so noch nicht gesehen habe.

Das irakische Parlement begründete seinen Beschluss damit, dass die „irakische Souveränität“ geschützt werden solle. Iraks geschäftsführender Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte in der Parlamentssitzung die gezielte Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani und des irakischen Milizenführers Abu Mehdi al-Muhandis bei einem Drohnenangriff der Amerikaner als „politischen Mord“.