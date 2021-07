Corona in Indonesien : „Ich habe noch nie so eine Krankheit erlebt“

Die Grundschullehrerin Susi Johannes erinnert sich selbst nicht mehr daran, wie sie eingeliefert wurde. Sie hatte schon das Bewusstsein verloren, als ihr Ehemann sie zusammen mit einem Bekannten auf dem Motorrad in das Krankenhaus im Westen Jakartas brachte. „Es fiel mir schwer zu atmen. Mein Brustkorb fühlte sich so schwer an, als ob jemand einen Stein darauf gelegt hätte“, berichtet die 52 Jahre alte Covid-19-Patientin der F.A.Z. aus dem Krankenhaus.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Zuvor hatte ihre Familie vergeblich versucht, in mehreren Krankenhäusern Jakartas ein Bett für sie zu ergattern. Sie war kurz nach ihrem positiven Testergebnis Mitte Juni schon einmal eingewiesen, dann aber wieder entlassen worden. Einige Tage später verschlechterte sich ihr Zustand, die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut fiel auf einen gefährlich niedrigen Wert. „Ich habe noch nie so eine Krankheit erlebt“, sagt die Indonesierin, die neben den Lungenschmerzen vor allem an Fieber und Kopfschmerzen leidet.