Zeichen der Deeskalation? : Hamas verkündet Einigung mit Israel

Aktualisiert am

Nach wochenlangen, gegenseitigen Angriffen will die Hamas mit der Hilfe Qatars eine Waffenruhe mit Israel ausgehandelt haben. Eine Bestätigung des Landes steht noch aus.

Hamas-Mitglieder marschieren im Juli in der Nähe eines Flüchtlingslager in Gaza vorbei. Bild: Reuters

Nach intensiver Vermittlung Qatars hat die im Gazastreifen herrschende Hamas am Montagabend eine neue Waffenruhe mit Israel verkündet. Man habe sich auf eine Deeskalation und einen „Stopp der zionistischen Aggression gegen unser Volk“ geeinigt, teilte das Büro des Gaza-Chefs der islamistischen Hamas, Jihiha al-Sinwar mit. Von israelischer Seite gab es dafür zunächst keine offizielle Bestätigung.

Nach palästinensischen Medienberichten war der qatarische Unterhändler Mohammed al-Emadi zuletzt zwischen dem Gazastreifen und Israel hin- und hergependelt, um eine neue Waffenruhe auszuhandeln. Auch ägyptische Vermittler waren demnach beteiligt. In der Mitteilung Sinwars hieß es, als Teil der Bemühungen um eine Beruhigung sollten eine Reihe von Projekten verkündet werden. Diese sollten die Lage der Palästinenser im Gazastreifen verbessern und die Folgen der Corona-Krise lindern.

Nach Beginn der Corona-Pandemie hatten militante Palästinenser ihre Angriffe auf Israel zunächst weitgehend unterlassen. Nach Monaten der Ruhe hatten sich die Spannungen zwischen der Hamas und der israelischen Armee zuletzt jedoch immer weiter zugespitzt: Seit Anfang August griff die israelische Armee beinahe täglich Ziele im Gazastreifen an, aus dem immer wieder Ballons mit Brand- und Sprengsätzen und seltener auch Raketen auf israelisches Gebiet flogen. Die Brandsätze lösten nach Angaben der Feuerwehr bereits mehr als 400 Brände im Süden Israels aus.

Israel hatte zuletzt neue Beschränkungen verhängt und etwa die Einfuhr von Treibstoff in das Küstengebiet gestoppt sowie die Fischereizone vor dem Gazastreifen gesperrt. Bereits 2007 hatte das Land eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Die Hamas wird von Israel, Amerika und der EU als Terrororganisation eingestuft.