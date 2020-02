Verfassungsdebatte in Russland : Für Gott, Sieg und Putin

Für den Kreml feiert Russland gerade ein Hochamt der Volksmobilisierung: Politiker, Kleriker, Anwälte, Lehrkräfte und andere Vertreter gesellschaftlicher Gruppen stellen vor, wie sie die Verfassung von 1993 gern ändern wollen. Seit Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation Mitte Januar umfassende Reformen angekündigt hatte, vergeht kaum ein Tag ohne Vorschläge. So groß ist angeblich deren Zahl, dass die zunächst auf den kommenden Dienstag anberaumte zweite Lesung des Gesetzentwurfs in der Duma, dem Unterhaus, verschoben worden ist. Erst einmal nur um drei Tage, es geht um Eile – bei voller Kontrolle.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Der Reformchor vereint wesentliche Akteure des Putin-Systems und variiert dessen aktuelle Themen. So will die 75 kremltreue Mitglieder starke Arbeitsgruppe zur Verfassungsreform darüber diskutieren, in einer neuen Präambel „der Welt zu erklären, dass wir gegen Fälschungen der Geschichte, der historischen Erinnerung und gegen die Entstellung der Rolle der Heldentat des russischen Volkes im Zweiten Weltkrieg sind“. Der Vorstoß greift Putins jüngste Tiraden über eine Mitschuld Polens am Zweiten Weltkrieg und am Holocaust auf.