EU-Mission in Mali : Bildet die Bundeswehr Malier zu Putschisten aus?

Die Bundeswehr unterstützt im Rahmen einer EU-Mission die malischen Streitkräfte im Kampf gegen den Terrorismus. Putschisten will sie nicht ausbilden. Den Staatsstreich im Mai führte aber ein alter Bekannter an.

An der jüngst beschlossenen Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mosambik wird Deutschland sich nicht beteiligen. Vorbild aber soll ein Einsatz der EU in Mali sein, den die Bundeswehr seit Jahren an vorderer Stelle unterstützt: Um die Sicherheitslage in Mosambik beherrschbar zu machen, werde man „versuchen, eine Ausbildungsmission zu entsenden, wie wir sie in der Sahel-Zone haben“, verkündete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Mai.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Ob die „European Union Training Mission“ (EUTM) in Mali aber tatsächlich einen guten Orientierungspunkt für zukünftige Einsätze bietet, wird von Fachleuten bezweifelt – denn Erfolge sind bislang nur wenige zu verzeichnen.