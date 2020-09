Debatte nach Moria-Brand : CDU-Abgeordneter fordert, 5000 Migranten aufzunehmen

Soll Deutschland vorangehen und Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen – oder versuchen, andere EU-Staaten für eine umfassendere Lösung der Asylproblematik zu gewinnen? Nach dem Brand im Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos wird die Diskussion in Deutschland wieder geführt. Die Bundesregierung als amtierender EU-Ratspräsident hat bislang auf eine europäische Lösung gesetzt und hält mit nationalen Aufnahmeangeboten bislang zurück. Doch nun hat Entwicklungsminister Gerd Müller gefordert, 2000 Migranten aufzunehmen.

Deutschland solle mit einem entsprechenden „Zeichen der Humanität„ vorangehen, sagte der CSU-Politiker am Mittwochabend in der ARD. „Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Angebote der deutschen Länder annehmen sollten.“ Mehrere Bundesländer hatten konkrete Zahlen von Migranten genannt, die sie bereit seien zusätzlich aufzunehmen. Sie hatten den Bund aufgefordert, dem zuzustimmen – wissend, dass der dann auch einen Großteil der Kosten tragen müsste. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Union, Michael Brand, ging noch weiter. Er forderte, Deutschland solle im Notfall 5000 Personen aufnehmen. Die Menschen in Moria seien in den vergangenen Jahren „schlechter behandelt worden, als bei uns das Vieh behandelt wird", sagt der Politiker dem Südwestrundfunk (SWR)..

Bisher hat die Bundesregierung lediglich allgemein davon gesprochen, dass Deutschland Griechenland helfen werde. Diese Haltung verteidigte auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt. Nachdem er tagsüber die Bereitschaft zur Aufnahme von bis zu 1000 Migranten bekundet hatte, sprach er am Abend lediglich von einem Signal an die Bundesregierung und betonte vor allem die Notwendigkeit einer umfassenderen europäischen Lösung.

„Hier wird man eine viel größere Lösung brauchen als nur einen deutschen Alleingang“, sagte Laschet im Fernsehen. „Das ist nicht damit gelöst, dass alle nach Deutschland kommen.“ Sonst sei wenige Wochen später das Problem wieder da, und die anderen EU-Länder zögen sich zurück. Er teile deshalb die Haltung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU).

12.000 Menschen ohne Bleibe

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Mitbewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, sagte dem „Handelsblatt“: „Ich bin dafür, dass Deutschland möglichst mit anderen europäischen Ländern 5000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufnimmt, so dass in der Folge Moria entlastet werden kann.“

Durch den Brand im Lager Moria, das eigentlich nur auf 2800 Bewohner ausgelegt war, sind auf einen Schlag mehr als 12.000 Migranten auf Lesbos ohne Bleibe – einem Eiland mit gerade einmal 85.000 Einwohnern. Am Mittwochabend forderten mehrere Tausend Demonstranten in deutschen Städten die Bundesregierung auf, Migranten von dort und von anderen Ägäis-Inseln in der EU und Deutschland aufzunehmen. In Berlin beteiligten sich laut Polizei rund 3.000 Menschen, in Leipzig 1800, in Hamburg mehr als 1200 und in Frankfurt am Main 300.