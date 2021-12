Debatte in Großbritannien : Bleibt der Impfzwang ein Tabu?

Nachdem Boris Johnson neue Maßnahmen zum Schutz ge­gen die Omikron-Variante an­gekündigt hatte, wurde am Donnerstag über deren Logik gestritten. Eine Zeitung fasste sie in der Überschrift zusammen: „Geht nicht zur Arbeit, aber geht auf Parties“. Doch der wahre Sprengstoff lag woanders. Erstmals hatte der Premierminister erkennen lassen, dass auch im Königreich eine Impfpflicht nicht für alle Zeiten tabu ist.

Ähnlich der deutschen Regierung hatte die britische einen Zwang zum Impfen stets ausgeschlossen. Er laufe britischen Werten zuwider, hieß es. Johnson wählte gern die Formulierung, eine Pflicht entspreche „nicht der Art, wie wir die Dinge hier tun“. Doch als er am Mittwoch da­rauf angesprochen wurde, war ein Ton zu hören, den man bisher eher aus Deutschland oder Österreich kannte: „Ich glaube nicht, dass wir dauerhaft mit nichtpharmazeutischen Interventionen fortfahren können, also mit Einschränkungen unserer Lebensweise, nur weil sich leider ein erheblicher Teil der Gesellschaft nicht hat impfen lassen.“ Frühere Bekenntnisse tauchten plötzlich in Vergangenheitsform auf: „Ich wollte nicht, dass wir in un­serer Gesellschaft eine Kultur haben, in der wir Menschen zum Impfen zwingen“, sagte Johnson. Sollten sich die Impfstoffe als wirksam gegen Omikron erweisen, brauche man „ein nationales Gespräch über den Weg voran“.

Nur für Pfleger und Mediziner?

Einige deuteten das als versteckten Hinweis auf einen Kurswechsel. Als Gesundheitsminister Sajid Javid dazu am Donnerstag in der BBC gefragt wurde, kalibrierte er seine Antwort. Er habe „kein Interesse“ an einer gesetzlichen Impfregelung, sagte er. Damit hatte er nichts ausgeschlossen. Aber Javid sagte auch: „Meine Sicht ist, dass das unethisch ist und auch auf praktischer Ebene nicht funktionieren würde.“ Eine Impfpflicht solle es nur für Pfleger und Mediziner geben.

Noch steht Großbritannien unter geringerem Druck als jene Länder, in denen die Impfpflicht kommen soll. Die Zahl der Neuinfektionen blieb in den vergangenen Wochen erstaunlich stabil, wenngleich auf hohem Niveau. Doch die Omikron-Variante lässt die Fachleute düster in den Winter blicken. Ohne Maßnahmen würde die Zahl der Krankenhauseinweisungen schon im Januar auf 1000 am Tag steigen, warnten Modellberechner Anfang der Woche. Ob die nun (schrittweise) verschärften Auflagen – Ausdehnung der Maskenpflicht, Rückkehr zur Heimarbeit „wo möglich“ und Einführung von Impf- oder Testnachweisen für Nachtclubs und Großveranstaltungen – die Entwicklung spürbar abbremsen können, ist ungewiss. Im Regierungsviertel wird geflüstert, dass spätestens nach Sylvester ein neuer Lockdown nötig werde.

Angeknackste Glaubwürdigkeit

Mit 21 Millionen Booster-Impfungen liegt Großbritannien international vorn. 81 Prozent der Briten über zwölf Jahre sind doppelt geimpft, fast 90 Prozent einfach. Doch der Erfolg gilt als nicht mehr als ausreichend, um die Bedrohung durch Omikron abzuwehren. Die Virusvariante hat nicht nur leichtes Spiel bei den Ungeimpften und einfach Geimpften. Erste Studien legen nahe, dass sich auch doppelt Geimpfte leicht infizieren. Die Hoffnung ruht auf den Boostern und neuen, modifizierten Impfstoffen von Pfizer und Moderna, die schon in großer Zahl eingekauft, aber noch nicht genehmigt wurden.

Die Glaubwürdigkeit der Regierung ist angeknackst. Im Frühjahr hatte Johnson versprochen, das Land „vorsichtig, aber unumkehrbar“ aus dem Lockdown zu führen. Nun gilt es umzukehren. Hinzu kommt eine Debatte über Doppelmoral. Vieles deutet darauf hin, dass im vergangenen Dezember an Johnsons Amtssitz eine Weihnachtsfeier gefeiert wurde, während der Rest des Landes in den Lockdown geschickt wurde. Johnson will nun intern untersuchen lassen, was unter seinem Dach passiert ist. Das wird in weiten Teilen des Landes mit Hohn quittiert. „Es ist schwer vorstellbar, dass Johnson bei Zusammenkünften von mehr als 15 Leuten in seinem Haus nicht einmal vorbeigeguckt hat“, sagt eine Journalistin, die gut in Downing Street vernetzt ist und im vergangenen Spätherbst selbst in die Dienstwohnung eingeladen wurde.

Obwohl es Hinweise auf mindestens zwei weitere Festivitäten im Regierungsviertel gibt, sieht Scotland Yard einstweilen von eigenen Ermittlungen ab; es fehle an Indizien, hieß es. Die Regierung gab derweil bekannt, dass sie ihre Untersuchung auf alle Verdachtsfälle ausweitet und im Falle festgestellter Verstöße die Polizei einschalten werde. Ein Zeitplan wurde nicht mitgeteilt, was Johnson eine Atempause verschaffen dürfte, die er auch benötigt, weil er am Donnerstag zum (offiziell) siebten Mal Vater wurde.