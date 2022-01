Aktualisiert am

Erdogans früherer Admiral will Armee der Turkvölker

Debatte in der Türkei

Debatte in der Türkei :

Debatte in der Türkei : Erdogans früherer Admiral will Armee der Turkvölker

Die Türkei wird in Zentalasien von Russland und China herausgefordert. Ein Vertrauter Erdogans spricht sich für den Aufbau einer Armee der Turkvölker aus. Der Vorschlag sorgt für Aufsehen.

Türkische Soldaten während einer Militärparade in Ankara im August 2021 Bild: Imago

Auf die mächtige Stimme des früheren Admirals Cihat Yayci hört die Türkei. Denn Yayci war der gefeierte Schöpfer der Doktrin vom „Blauen Vaterland“, die der aggressiven Politik Ankaras im östlichen Mittelmeer zugrunde liegt. Diese Doktrin erklärt Teile des Mittelmeers, der Ägäis und des Schwarzen Meers, die völkerrechtlich anderen Staaten zugeschlagen werden, zu maritimen Hoheitsgebieten der Türkei. Sie wurde in den vergangenen Jahren offizielle Politik der Regierung von Präsident Tayyip Erdogan. Yayci ist einer der wichtigsten strategischen Denker der Türkei, seine Erklärungen haben Gewicht. Aufsehen erregt nun ein Interview von Yayci, der vor zwei Jahren aus dem Militärdienst ausgeschieden ist und die Leitung einer Denkfabrik übernommen hat. In dem Gespräch äußerte er sich zu den Folgen der Unruhen in Kasachstan für die Türkei und sprach vor allem über deren Niederschlagung.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In einem langen Interview mit der islamistisch-nationalistischen Tageszeitung Yeni Akit rief er dazu auf, eine Armee aller Turkstaaten zu gründen, damit diese für ihre Sicherheit selbst sorgen könnten. Er nennt sie nach der mythischen Urheimat der Turkvölker „Turan-Armee“. Auslöser für seiner Forderung ist, dass an den Truppen der von Russland geführten „Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit“ (ODKB), die die Unruhen niedergeschlagen haben, auch armenische Einheiten beteiligt sind. Das sei eine Entwicklung, aus der die gesamte türkische Welt Lehren ziehen sollte. Die Zusammensetzung und das Vorgehen der ODKB-Interventionsgruppe in Kasachstan habe sich für die nationale Zukunft Kasachstans wie auch für die Integration der türkischen Welt zu einem „besorgniserregenden Problem entwickelt“, sagte Yayci.