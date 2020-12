Biograph von De Gaulle : „Macron wird immer gaullistischer“

Aktualisiert am

Die Faszination für Charles de Gaulle ist in Frankreich ungebrochen. Mit seinem autoritären Führungsstil trete Macron in dessen Fußstapfen, findet de-Gaulle-Biograph Johannes Willms.

Schnell Gefallen an der Machtfülle gefunden: der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei einer Parade zum 77. Geburtstag de Gaulles 2017 in Paris Bild: EPA

Herr Willms, Valéry Giscard d’Estaing war der letzte französische Präsident, der noch am Kabinettstisch Charles de Gaulles saß. An der Nostalgie, die im De-Gaulle-Jahr 2020 zu spüren ist, hatte er sich aber nicht beteiligt. Warum?

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Giscard versuchte zeit seiner Präsidentschaft, das erstarrte System der V. Republik zu liberalisieren. Er wollte de Gaulles System modernisieren. Das wäre auch dringend notwendig gewesen, ist ihm aber nur in Teilen gelungen. Der Gaullist Jacques Chirac hat ihn als Premierminister nach Kräften ausgebremst, in der Europapolitik wie in der Innenpolitik.