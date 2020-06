Datenschutz in China : Das Virus über dem U-Bahnschacht

Corona-Apps sind in China allgegenwärtig. Doch welche Daten sie über ihre Nutzer sammeln und speichern, ist nicht bekannt. Weder die Behörden, die sie in Auftrag gegeben haben, noch die Unternehmen, die sie entwickelt haben, äußern sich im Detail dazu. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass eine Stadtteilverwaltung in Peking jetzt erstmals offiziell bestätigt hat, dass sie Bewegungsdaten nutzt, um mögliche Infizierte zu finden. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua teilte die Bezirksverwaltung von Daxing mit, dass sie mit Hilfe der staatlichen Mobilfunkanbieter alle Bürger kontaktiert habe, die laut den Standortdaten, die die Unternehmen gespeichert haben, nach dem 30. Mai den Xinfadi-Großmarkt im Süden der Stadt besucht hätten. Der Markt ist das Zentrum des jüngsten Corona-Ausbruchs in China, an dem die Hauptstadt nun vormachen will, wie man das Virus bekämpft, ohne die ganze Stadt lahm zu legen.

Die Methode hat allerdings einen kleinen Haken: GPS-Daten sind ziemlich ungenau. Erfasst wurden offenbar auch Personen, die mit der U-Bahn unter dem Markt hindurch- oder auf einer nahe gelegenen Autobahn vorbeigefahren sind. So jedenfalls berichtet es die Nachrichtenagentur Xinhua. Sie erzählt die Geschichte einer Frau Liu, die per SMS aufgefordert wurde, sich in Quarantäne zu begeben. In der Textnachricht hieß es, mithilfe von „Big Data“ sei ermittelt worden, dass sie auf dem Xinfadi-Markt gewesen sei. Chinesische Lokalbehörden neigen dazu, alles als Big Data zu bezeichnen, was mit Daten zu tun hat, weil es innovativ klingt. Später meldete sich die Bezirksverwaltung per Telefon. Obwohl die Frau versicherte, in der Gegend lediglich per U-Bahn unterwegs gewesen zu sein, wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Nachbarschaftskomitee darüber zu entscheiden habe, ob sie zwei Wochen zu Hause bleiben müsse oder nicht.

Ähnliches berichtet die Nachrichtenwebsite Ifeng. Dort heißt es, der Anrufer der Bezirksverwaltung habe einem Betroffenen gesagt: „Solange Sie in der Nähe von Xinfadi vorbeigefahren, dort angehalten, dort einen Anruf getätigt oder eine App benutzt haben, werden Sie von Big Data erfasst und aufgezeichnet.“ Obwohl der Betroffene dem Anrufer mitteilte, dass er den Markt nicht besucht habe, wurde auch er aufgefordert, zu Hause zu bleiben, bis ein Bus der Seuchenschutzbehörde ihn für einen Coronatest abhole. In dem Bus saßen sieben weitere Personen, die ebenfalls nicht auf dem Xinfadi-Markt gewesen sein wollen. Ein Mann fuhr demnach seine Kinder zum Tierpark und nutzte dafür die Autobahn, die an dem Großmarkt vorbeiführt. Einer Ansteckungsgefahr war er dabei sicher nicht ausgesetzt.

Gemein haben die Leute in dem Bus, dass sie sich in einem Kontrollnetz verfangen haben, ohne genau zu wissen, wie sie wieder herauskommen. Denn für die Behörden, mit denen sie zu tun haben, scheint nur zu zählen, was die „Big-Data-Tabelle“ sagt. Derlei Formalismus, der dazu dient, sich nicht angreifbar zu machen, ist in China häufig anzutreffen. Patienten, die derzeit auf eine Operation in einem Krankenhaus warten, bekommen nur dann einen OP-Termin, wenn sie schriftlich versichern, dass sie keinen der Stadtteile besucht haben, in denen die Ansteckungsgefahr als hoch eingestuft wird. Diese Regel gilt selbst dann, wenn sie einen negativen Coronatest vorweisen können.

Im Vergleich zu den Lockdowns in anderen Städten, wo ganze Stadtteile abgeriegelt wurden, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, ist die Pekinger Methode allerdings trotzdem sehr viel passgenauer und dürfte in anderen Teilen des Landes Nachahmer finden.