Die Polizei bewacht das Gericht in Boston, in dem der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt wurde. Bild: AP

Der Angehörige der Nationalgarde, der im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Militärgeheimnissen festgenommen worden war, ist am Freitag in Boston dem Haftrichter vorgeführt worden. Er wurde der Speicherung und Verbreitung von Verschlusssachen angeklagt. Agenten der Bundespolizei FBI hatten den 21 Jahre alten Jack Teixeira am Donnerstag in North Dighton in Massachusetts festgenommen. Der amerikanische Justizminister Merrick Garland sagte in Washington, der Mann sei in Verbindung mit der „unbefugten Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen“ in Gewahrsam genommen worden. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Im Falle seiner Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Teixeira soll eine 2020 gegründete Chatgruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet und dort Verschlusssachen veröffentlicht haben, die später – von einem minderjährigen Mitglied der Gruppe – im offenen Netz verbreitet wurden. So gelangten sie unter anderem auf Telegram und Twitter.

Für die Regierung ist die Angelegenheit höchst unangenehm

Einige Mitglieder der Gruppe, der 25 bis 30 Personen angehört haben sollen, sollen Ausländer gewesen sein, darunter Russen und Ukrainer. Teixeiras Einheit der National Guard von Massachusetts ist das 102. Aufklärungsgeschwader mit Sitz in Cape Cod, das zuständig ist für die globale Präzisionsaufklärung sowie die Unterstützung von Kampfeinsätzen und die innere Sicherheit. Teixeiras Aufgabe war die Netzwerkverteidigung. Obwohl er erst seit 2019 bei der Nationalgarde war, hatte Teixeira eine Freigabe für streng geheime Verschlusssachen.

Mitglieder der Chatgruppe berichteten, der Mann, den sie „OG“ nannten und dessen Identität sie nicht preisgaben, sei weder ein Agent für einen ausländischen Dienst noch ein Whistleblo­wer, der über behördliche Missstände aufklären wollte. Er habe den Staat für übergriffig gehalten und die Mitglieder der Gruppe über Geheimnisse informieren wollen, welche die Regierung vor den Amerikanern verberge. Die Mitglieder der Chatgruppe bemerkten zudem, Teixeira habe mit seinem Zugang zu Geheimnissen geprahlt.

Für die amerikanische Regierung ist die Angelegenheit höchst unangenehm: Medien waren dem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, bevor es zum Zugriff durch das FBI kam. Zudem stellt sich die Frage, wie gut die Nachrichtendienste Verschlusssachen schützen, die nicht nur Militärgeheimnisse im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg beinhalten, sondern auch Erkenntnisse, die aus der Überwachung von Partnern stammen. Präsident Joe Biden suchte die Angelegenheit herunterzuspielen: Nach seinem Wissen seien in den Unterlagen keine Echtzeitinformationen enthalten, die große Konsequenzen hätten, sagte er am Donnerstag während seines Besuchs in Dublin. Er sei nicht besorgt über das Datenleck an sich, aber darüber, dass es überhaupt dazu gekommen sei. Außenminister Antony Blinken bemühte sich um Schadensbegrenzung und telefonierte mit Verbündeten.

Im Pentagon wurde das Datenleck als „sehr hohes Sicherheitsrisiko“ bewertet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, es sei „wichtig zu verstehen, dass wir strenge Richtlinien haben“. Er fügte hinzu: „Dies war ein vorsätzlicher, krimineller Akt, ein Verstoß gegen diese Richtlinien.“ Verteidigungsminister Lloyd Austin versammelte noch am Donnerstag die Leitungsebene des Pentagons, um Konsequenzen aus der Affäre zu ziehen. Später teilte er mit, er habe eine Überprüfung angeordnet, um solche Lecks künftig zu verhindern. Im Zentrum steht das Problem, dass eine hohe Zahl an Personen über Sicherheitsfreigaben verfügt, die ihnen Zugang zu Verschlusssachen geben.