Daten gegen Corona : WHO errichtet Frühwarnzentrum in Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt bei der Vorstellung des Berliner Frühwarnzentrums für Pandemien Reformen in der WHO an. Bild: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) errichtet in Berlin eine neues Zentrum, das im Kampf gegen künftige Pandemien eine wichtige Rolle spielen soll. In dem sogenannten Hub, der noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll, will die WHO beim Ausbruch von Epidemien und Pandemien alle verfügbaren Daten bündeln, auswerten und rund um den Globus verteilen. „Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat uns gelehrt, dass wir Pandemien und Epidemien nur gemeinsam bekämpfen können“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Der neue WHO-Hub werde, so Merkel, eine globale Plattform für Pandemieprävention sein, die verschiedene staatliche, akademische und privatwirtschaftliche Institutionen zusammenbringe. Dadurch könne man Pandemien schneller erkennen und frühzeitiger auf diese reagieren. Deutschlands unterstützt den Aufbau der Plattform, die mit dem Robert-Koch-Institut, der Berliner Charité und dem auf IT spezialisierten Hasso-Plattner-Institut vernetzt werden soll, mit 30 Millionen Euro.

Mit Blick auf Covid-19 erinnerte Gesundheitsminister Jens Spahn daran, dass sich die Risikolage durch Mutanten sehr schnell ändern könne. „Darauf ist die Welt bisher nicht gut genug vorbereitet.“ Es gelte, das globale Frühwarnsystem mit einer verbesserten Erfassung und Analyse gesundheitsbezogener Daten zu stärken. Berlin biete dazu das ideale Umfeld. Der Minister gab aber zu, dass der Datentransfer jenseits technischer Fragen maßgeblich vom Kooperationswillen der Nationalstaaten abhänge. Die WHO-Mitgliedsländer müssten transparent agieren und die entsprechenden Informationen teilen. Dazu brauche es gewisse Reformen in der WHO.

Spahn bezog sich mit seinen Äußerungen zur WHO indirekt auf China, das zu Beginn der Corona-Pandemie nur sehr zurückhaltend über das Virus und dessen Ausbreitung in Wuhan informierte und damit eine schnellere Gegenreaktion der Weltgemeinschaft verhinderte.