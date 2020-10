Bedeutende Auszeichnung : Warum das Welternährungsprogramm den Friedensnobelpreis erhält

Dorfbewohner in Malawi transportieren im Jahr 2005 ihre Nahrungsmittelhilfsration von einem Verteilungspunkt des Welternährungsprogramms in ihr Heimatdorf. Bild: dpa

Es kommt selten vor, dass etwas Glanz auf das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen fällt. Seinen Sitz hat es seit seiner Gründung im Jahr 1961 in Rom. Das Quartier befindet sich im tiefen Südwesten der Stadt in Hörweite der Ringautobahn. Das entspricht dem überaus pragmatischen Aufgabenzuschnitt des WFP: Es geht um praktische Hilfe, um Millionen Menschen in unterentwickelten Ländern und darum, Menschen nach Naturkatastrophen vor dem Hungertod oder vor den potentiell tödlichen Folgen chronischer Unterernährung zu bewahren.

In fast 90 Ländern unterstützt das WFP jährlich im Durchschnitt fast 100 Millionen Menschen, die sich wegen einer akuten Notlage oder wegen chronischer Not nicht selbst ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgen können. WFP-Sprecher Tomson Phiri sprach nach der Bekanntgabe der Entscheidung des Nobelpreiskomitees in Oslo von einem „stolzen Moment“ für das UN-Programm. Der Preis sei eine Anerkennung sowohl für die Mitarbeiter als auch die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen in aller Welt und eine „starke Erinnerung“ daran, dass die Arbeit für den Frieden und der Kampf gegen den Hunger „Hand in Hand“ gingen. Zwei Drittel der WFP-Hilfsprogramme kommen Menschen in Ländern und Regionen zugute, die von Konflikten betroffen sind. Dort sei die Wahrscheinlichkeit von Unterernährung drei Mal höher als in Ländern ohne kriegerische Konflikte.

„Wir haben auch in diesem Jahr geliefert und mehr als unsere Pflicht erfüllt“, sagte Phiri. Das WFP habe trotz der weltweiten Reisebeschränkungen wegen der aktuellen Pandemie Hungrige versorgt. „Wir waren zu einem bestimmten Zeitpunkt die größte Fluggesellschaft der Welt“, sagte Phiri. Tatsächlich ist es die Hauptaufgabe des WFP, die überwiegend von den UN-Mitgliedern und nicht vom WFP selbst finanzierten und zur Verfügung gestellten Nahrungsmittel dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden – meist auf dem Luftwege.

Bei der Besetzung von Spitzenposten zahlreicher UN-Unterorganisationen gibt es gewöhnlich heftiges politisches Gerangel, beim WFP geht es dagegen eher geräuschlos zu. Exekutivdirektor ist seit August 2017 der amerikanische Politiker David Beasley, ein Republikaner, der von 1995 bis 1999 Gouverneur des Bundesstaates South Carolina war. Für das Amt vorgeschlagen wurde Beasley von der damaligen amerikanischen UN-Botschafterin Nikki Haley. Haley ist eine treue Verbündete von Donald Trump, und man wird auch Beasley als Anhänger des amerikanischen Präsidenten beschreiben dürfen.

Doch der Friedensnobelpreis gilt nicht der gegenwärtigen Führung des WFP, sondern dessen Verdiensten beim Kampf gegen Hunger und Unterernährung in rund sechs Jahrzehnten. Das WFP sei eine „treibende Kraft“ im Kampf gegen den Hunger, zumal wenn dieser als Waffe in kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt werde, heißt es in der Begründung des Nobelkomitees.

Mit der Auszeichnung, die international auf einhellige Zustimmung traf, solle der Blick der Weltöffentlichkeit auf die Millionen von Menschen gelenkt werde, die Hunger leiden oder von Hunger bedroht sind, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Bekanntgabe in Oslo. „Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Worte habe. Ich bin einfach nur überrascht“, sagte WFP-Exekutivdirektor David Beasley in Niger der Nachrichtenagentur AP, wo sich Beasley am Freitag im „Feldeinsatz“ befand.