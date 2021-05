Aktualisiert am

Unruhen in Kolumbien

Unruhen in Kolumbien :

Unruhen in Kolumbien : Das letzte bisschen Vertrauen ist dahin

Protestwelle in Kolumbien: Anti-Regierungs-Demonstration in der Hauptstadt Bogota Mitte Mai. Bild: dpa

Die Pandemie hat den Ruf nach Veränderung in Lateinamerika weiter verstärkt. Wie in Chile könnte sich nach einer Welle von Straßenprotesten auch in Kolumbien Reformkräfte durchsetzen.