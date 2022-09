Frühgeschichte des Islams : Das unerreichte Ideal der Muslime

Der Legende nach traf Muhammad zur Mittagsstunde in Yathrib ein, dem heutigen Medina. In einer abenteuerlichen Flucht hatte er seine Heimatstadt Mekka verlassen, wo ihm aufgrund seiner die Verhältnisse geißelnden Mahnpredigten immer stärkerer Unmut entgegengeschlagen war und schließlich sogar Lebensgefahr gedroht haben soll.

Der frühere Kaufmann, der sich seit einigen Jahren als Empfänger von Offenbarungen des einen Gottes sah, und seine Anhänger entzogen sich dem zunehmenden Druck durch die Auswanderung in die etwa 300 Kilometer nördlich gelegene Oasenstadt Yathrib. Diese „Hidschra“ erschien den Muslimen später als so einschneidendes Ereignis, dass sie diese zum Ausgangspunkt des islamischen Jahreskalenders machten. Für Muhammads genaue Ankunft in Medina werden unterschiedliche Daten angegeben, vermutlich ereignete sie sich am oder um den 24. September 622.