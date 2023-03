Auch außerhalb der Gefängnismauern wuchs das PCC. Wer es sich in Freiheit gut gehen lasse und die Brüder darüber vergesse, heißt es in Artikel 7 des Kodex, wird mit dem Tod bestraft. Jedes Mitglied in Freiheit musste einen Beitrag zahlen, zuletzt etwa 800 Reais pro Monat, nicht viel weniger als ein brasilianischer Mindestlohn, und Befehle befolgen. Nach und nach übernahm das PCC die Macht im organisierten Verbrechen São Paulos. Wie in den Gefängnissen begann es, die Räume zu besetzen, in denen der Staat versagte oder ganz abwesend war. Die Familien inhaftierter Mitglieder, aber auch andere Bewohner der Armenviertel erhielten Lebensmittelspenden, Almosen, an Ostern Geschenke für die Kinder, an Muttertag Blumen. So erkaufte sich das PCC Wohlwollen, zumindest aber Schweigen. Der staatlichen setzte es seine eigene Justiz entgegen: die tribunais do crime, Gerichte des Verbrechens. Sie urteilen über Verräter und Vergewaltiger. Um die eigenen Geschäfte zu schützen, verbot das PCC in seinen Vierteln Diebstähle, Überfälle und alles, was sonst die Polizei auf den Plan rufen könnte. Die Strafen reichen von gebrochenen Händen bis zur Hinrichtung. Berufung unmöglich.

Nach Meinungsverschiedenheiten in der alten Führung übernahm Marcola 2002 die Macht. Er war Bankräuber, galt als intelligent und eitel, sein zweiter Spitzname: Playboy. Er scharte eine Handvoll Vertrauter um sich und schuf als oberstes Entscheidungsgremium die „Sintonia Final“, übersetzt etwa: „Finale Abstimmung“. Mit eingeschmuggelten Mobiltelefonen führte der neue Vorstand das PCC aus dem Gefängnis.